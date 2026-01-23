Clau Camargo assume coordenação do Conselho dos Fundos Sociais

A advogada e presidente voluntária do Fundo Social de Solidariedade de Arujá, Clau Camargo, assume em 2026 a coordenação do Conselho dos Fundos Sociais do Condemat e permanece na coordenação da Câmara Técnica de Políticas Públicas para Mulheres, dando continuidade a um trabalho de forte impacto regional iniciado em 2025.

No último ano, Clau esteve à frente da implantação e estruturação da Câmara Técnica da Mulher, garantindo legitimidade política e institucional à atuação regional. Ao longo do período, a Câmara consolidou-se como um espaço permanente de articulação, escuta e construção coletiva de políticas públicas voltadas às mulheres.

Entre as principais entregas de 2025 estão a realização de três Fóruns Regionais das Mulheres, nos municípios de Suzano, Biritiba Mirim e Arujá, reunindo poder público, equipes técnicas, sociedade civil e palestrantes de referência nacional. Também se destacam parcerias institucionais estratégicas, como o Programa Circulares, da Rede Amalgamar, além da articulação com instituições acadêmicas por meio do Projeto Rondon, que realizou uma capacitação regional sobre enfrentamento à violência contra mulheres, crianças e adolescentes com a participação de cerca de 150 profissionais da rede de atendimento.

Para 2026, a Câmara Técnica de Políticas Públicas para Mulheres avança para um novo estágio, com foco na consolidação técnica, programática e institucional das ações, buscando ganho de escala, fortalecimento da rede regional e padronização progressiva de protocolos, respeitando as realidades de cada município. A programação inclui a continuidade e qualificação dos Fóruns Regionais, novas capacitações, avanço do Programa Circulares, apoio à estruturação de políticas de diversidade e o aprofundamento das discussões sobre a ação “E Agora, José?”, voltada ao trabalho educativo com homens autores de violência.

“Esse trabalho só é possível graças à união dos municípios, das equipes técnicas e da sociedade civil. Seguiremos atuando com responsabilidade, diálogo e foco em políticas públicas que promovam proteção, autonomia e equidade para as mulheres”, destaca Clau Camargo.

O prefeito de Arujá, Luís Camargo, que assumiu a presidência do Condemat neste ano, falou sobre a importância do consórcio que representa uma região com mais de 3 milhões de habitantes, abrangendo os municípios de Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, Igaratá, Itaquaquecetuba, Mairiporã, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Branca, Santa Isabel e Suzano.

“O Condemat conta com um papel diferenciado das equipes técnicas, que são fundamentais para dar direcionamento a políticas públicas mais eficientes. Hoje, somos o consórcio mais bem estruturado e organizado do Estado, e esse resultado é fruto de um trabalho sério, técnico e integrado entre os municípios.”

Com a nova função à frente do Conselho dos Fundos Sociais e a continuidade na coordenação da Câmara Técnica da Mulher, Clau Camargo reforça o compromisso com o fortalecimento das políticas públicas regionais, a integração entre municípios e a promoção de ações estruturantes voltadas à equidade, proteção e autonomia das mulheres.