Jornal Diário de Suzano - 23/01/2026
Região

Clau Camargo assume coordenação do Conselho dos Fundos Sociais

Primeira-dama de Arujá também segue à frente da Câmara Técnica de Políticas Públicas para Mulheres do Condemat

23 janeiro 2026
Clau Camargo assume coordenação do Conselho dos Fundos SociaisClau Camargo assume coordenação do Conselho dos Fundos Sociais - (Foto: Divulgação)

A advogada e presidente voluntária do Fundo Social de Solidariedade de Arujá, Clau Camargo, assume em 2026 a coordenação do Conselho dos Fundos Sociais do Condemat e permanece na coordenação da Câmara Técnica de Políticas Públicas para Mulheres, dando continuidade a um trabalho de forte impacto regional iniciado em 2025.

No último ano, Clau esteve à frente da implantação e estruturação da Câmara Técnica da Mulher, garantindo legitimidade política e institucional à atuação regional. Ao longo do período, a Câmara consolidou-se como um espaço permanente de articulação, escuta e construção coletiva de políticas públicas voltadas às mulheres.

Entre as principais entregas de 2025 estão a realização de três Fóruns Regionais das Mulheres, nos municípios de Suzano, Biritiba Mirim e Arujá, reunindo poder público, equipes técnicas, sociedade civil e palestrantes de referência nacional. Também se destacam parcerias institucionais estratégicas, como o Programa Circulares, da Rede Amalgamar, além da articulação com instituições acadêmicas por meio do Projeto Rondon, que realizou uma capacitação regional sobre enfrentamento à violência contra mulheres, crianças e adolescentes com a participação de cerca de 150 profissionais da rede de atendimento.

Para 2026, a Câmara Técnica de Políticas Públicas para Mulheres avança para um novo estágio, com foco na consolidação técnica, programática e institucional das ações, buscando ganho de escala, fortalecimento da rede regional e padronização progressiva de protocolos, respeitando as realidades de cada município. A programação inclui a continuidade e qualificação dos Fóruns Regionais, novas capacitações, avanço do Programa Circulares, apoio à estruturação de políticas de diversidade e o aprofundamento das discussões sobre a ação “E Agora, José?”, voltada ao trabalho educativo com homens autores de violência.

“Esse trabalho só é possível graças à união dos municípios, das equipes técnicas e da sociedade civil. Seguiremos atuando com responsabilidade, diálogo e foco em políticas públicas que promovam proteção, autonomia e equidade para as mulheres”, destaca Clau Camargo. 

O prefeito de Arujá, Luís Camargo, que assumiu a presidência do Condemat neste ano, falou sobre a importância do consórcio que representa uma região com mais de 3 milhões de habitantes, abrangendo os municípios de Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, Igaratá, Itaquaquecetuba, Mairiporã, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Branca, Santa Isabel e Suzano. 

“O Condemat conta com um papel diferenciado das equipes técnicas, que são fundamentais para dar direcionamento a políticas públicas mais eficientes. Hoje, somos o consórcio mais bem estruturado e organizado do Estado, e esse resultado é fruto de um trabalho sério, técnico e integrado entre os municípios.”

Com a nova função à frente do Conselho dos Fundos Sociais e a continuidade na coordenação da Câmara Técnica da Mulher, Clau Camargo reforça o compromisso com o fortalecimento das políticas públicas regionais, a integração entre municípios e a promoção de ações estruturantes voltadas à equidade, proteção e autonomia das mulheres.

