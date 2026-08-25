Dia D de Multivacinação aplica cerca de 500 mil doses em São Paulo

Cerca de 500 mil doses de vacinas foram aplicadas durante o Dia D de Multivacinação, promovido neste sábado (22), no Estado de São Paulo. O balanço preliminar reúne os registros confirmados pelos municípios e deve aumentar nas próximas semanas, à medida que os dados forem atualizados no sistema, segundo a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo.

A mobilização ocorreu nos 645 municípios paulistas para ampliar a proteção de crianças e adolescentes menores de 15 anos. Ao longo do dia, as equipes de saúde conferiram as cadernetas e aplicaram as doses indicadas para cada faixa etária.

A campanha continua até 1º de setembro em todo o estado, com 20 imunizantes previstos no Calendário Nacional de Vacinação. Pais e responsáveis ainda podem procurar uma unidade de saúde para verificar se há alguma dose pendente. É necessário levar a caderneta de vacinação.

Na capital paulista, em Guarulhos e em São Bernardo do Campo, também prossegue a estratégia de vacinação contra o sarampo para pessoas de 6 meses a 59 anos, independentemente do histórico vacinal, conforme as orientações das equipes de saúde.