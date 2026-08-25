Estações Palmeiras-Barra Funda e Tatuapé da CPTM recebem ação de empregabilidade nesta semana

As estações Palmeiras-Barra Funda e Tatuapé recebem nesta semana ações de empregabilidade para jovens e estudantes em busca de vagas de estágio e aprendizagem.

O atendimento acontece nesta segunda-feira (24), na Estação Palmeiras-Barra Funda, e na quinta-feira (27), na Estação Tatuapé. A ação, realizada em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), terá atendimento gratuito, das 11h às 15h, em ambos os locais.

Durante a ação, a equipe do CIEE realizará o cadastro dos participantes para oportunidades de estágio e aprendizagem, além de oferecer orientações sobre o mercado de trabalho e atendimento individualizado. Também serão divulgados cursos online que podem contribuir para a formação e o desenvolvimento profissional dos jovens.

A iniciativa é voltada para o Programa de Aprendiz, destinado a jovens de 14 a 24 anos que estejam cursando o ensino fundamental ou médio, ou que já o tenham concluído, sem limite de idade para pessoas com deficiência. Além disso, abrange o Programa de Estágio, direcionado a estudantes a partir de 16 anos matriculados no ensino médio, técnico ou superior.

A ação reforça o compromisso da CPTM em transformar suas estações em espaços de cidadania e desenvolvimento social para seus passageiros.

Serviço

Ação de Empregabilidade – Estágio e Aprendizagem

Data: segunda-feira (24/08)

Local: Estação Palmeiras-Barra Funda (Linhas 10-Turquesa, 11-Coral e Expresso Aeroporto)

Horário: das 11h às 15h

Data: quinta-feira (27/08)

Local: Estação Tatuapé (Linhas 11-Coral e 12-Safira)

Horário: das 11h às 15h