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Jornal Diário de Suzano - 25/08/2026
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Desenvolvimento

Estações Palmeiras-Barra Funda e Tatuapé da CPTM recebem ação de empregabilidade nesta semana

Atendimento gratuito do CIEE será realizado com cadastro para vagas de estágio e aprendizagem, orientação profissional e divulgação de cursos online

24 agosto 2026 - 09h30Por Agência SP
A iniciativa é voltada para o Programa de Aprendiz, destinado a jovens de 14 a 24 anos que estejam cursando o ensino fundamental ou médio, ou que já o tenham concluído, sem limite de idade para pessoas com deficiência.A iniciativa é voltada para o Programa de Aprendiz, destinado a jovens de 14 a 24 anos que estejam cursando o ensino fundamental ou médio, ou que já o tenham concluído, sem limite de idade para pessoas com deficiência. - (Foto: Divulgação/Governo de São Paulo)

As estações Palmeiras-Barra Funda e Tatuapé recebem nesta semana ações de empregabilidade para jovens e estudantes em busca de vagas de estágio e aprendizagem.

O atendimento acontece nesta segunda-feira (24), na Estação Palmeiras-Barra Funda, e na quinta-feira (27), na Estação Tatuapé. A ação, realizada em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), terá atendimento gratuito, das 11h às 15h, em ambos os locais.

Durante a ação, a equipe do CIEE realizará o cadastro dos participantes para oportunidades de estágio e aprendizagem, além de oferecer orientações sobre o mercado de trabalho e atendimento individualizado. Também serão divulgados cursos online que podem contribuir para a formação e o desenvolvimento profissional dos jovens.

A iniciativa é voltada para o Programa de Aprendiz, destinado a jovens de 14 a 24 anos que estejam cursando o ensino fundamental ou médio, ou que já o tenham concluído, sem limite de idade para pessoas com deficiência. Além disso, abrange o Programa de Estágio, direcionado a estudantes a partir de 16 anos matriculados no ensino médio, técnico ou superior.

A ação reforça o compromisso da CPTM em transformar suas estações em espaços de cidadania e desenvolvimento social para seus passageiros.

Serviço

Ação de Empregabilidade – Estágio e Aprendizagem
Data: segunda-feira (24/08)
Local: Estação Palmeiras-Barra Funda (Linhas 10-Turquesa, 11-Coral e Expresso Aeroporto)
Horário: das 11h às 15h

Data: quinta-feira (27/08)
Local: Estação Tatuapé (Linhas 11-Coral e 12-Safira)
Horário: das 11h às 15h

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