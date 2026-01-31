Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Equipe da Operação Verão atende a 43 ocorrências durante 2 horas em Mogi

Foram mais de 95 milímetros de chuva entre 15 e 17 horas

31 janeiro 2026 - 10h00Por de Mogi
Equipe da Operação Verão atende a 43 ocorrências durante 2 horas em MogiEquipe da Operação Verão atende a 43 ocorrências durante 2 horas em Mogi - (Foto: Divulgação/PMMC)

Equipes de quase 100 servidores da Prefeitura de Mogi das Cruzes foram mobilizadas na tarde desta quarta-feira (28/01) para atender às dezenas de ocorrências espalhadas por toda a cidade causadas pelas fortes chuvas. Foram mais de 95 mm de chuva – o esperado para acumulado de duas semanas – em apenas duas horas, entre 15 e 17 horas.

Os profissionais, que compõem a Operação Verão, lançada pela prefeita Mara Bertaiolli em dezembro de 2025, atenderam neste curto período a 43 ocorrências emergenciais, como alagamentos (em 17 diferentes pontos do município), cinco cortes e remoções de árvores, vistoria e monitoramento de cinco imóveis que tiveram alguma parte cedida, 61 pessoas atendidas pela Assistência Social, com distribuição de kits com colchões, lençóis, travesseiros, produtos de limpeza e cestas básicas, além de atendimentos de apoio e integração entre as secretarias envolvidas. As áreas municipais envolvidas foram: Defesa Civil, com coordenação geral da Operação, vistorias e monitoramentos; Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Zeladoria, com cortes e remoções de árvores, desobstrução de valas e outras áreas de escoamento; Secretaria de Mobilidade e Trânsito, com agentes nas ruas orientando motoristas e pedestres, fazendo desvios de áreas alagadas e monitorando o trânsito; Guarda Civil Municipal, garantindo a segurança e apoiando no que fosse necessário.

O trabalhou continuou nesta quinta-feira (29/01) com monitoramento de áreas, especialmente em Braz Cubas e Jundiapeba, além de outros pontos específicos em outros bairros.

