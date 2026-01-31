Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Fundo Social de Poá abre inscrições para cursos gratuitos do projeto Mãos que Fazem

Inscrições presenciais acontecem entre 2 e 4 de fevereiro com aulas gratuitas nos períodos da manhã e da tarde

31 janeiro 2026 - 08h00Por de Poá
Fundo Social de Poá abre inscrições para cursos gratuitos do projeto Mãos que Fazem Fundo Social de Poá abre inscrições para cursos gratuitos do projeto Mãos que Fazem - (Foto: Nivaldo Alves/Secom Poá)

A Prefeitura de Poá, por meio do Fundo Social, abre nesta segunda-feira, 2 de fevereiro, as inscrições para os cursos gratuitos do projeto Mãos que Fazem, iniciativa que tem como objetivo ampliar as oportunidades de qualificação profissional, geração de renda e reinserção no mercado de trabalho para moradores da cidade. As capacitações oferecidas incluem Corte e Costura, Pintura em Tecido, Manicure e Pedicure, Costura Criativa e Bonecas de Pano, atendendo diferentes perfis e interesses da população. 

As inscrições serão realizadas presencialmente entre os dias 2 e 4 de fevereiro, nas Casas de Cursos localizadas no Centro, na Vila Varela e no Jardim Nova Poá. O atendimento acontecerá das 9 às 11 horas e das 13 às 16 horas. As aulas, que também serão gratuitas, ocorrerão nos períodos da manhã e da tarde, com data de início a ser divulgada posteriormente pela administração municipal. 

Um dos destaques do projeto Mãos que Fazem é a reserva de vagas para pessoas com deficiência (PCD) em todos os cursos oferecidos. A medida reforça o compromisso da Prefeitura de Poá e do Fundo Social com a inclusão, a acessibilidade e a promoção da igualdade de oportunidades. 

De acordo com a presidente do Fundo Social de Poá, Flavia Souza, os cursos desempenham um papel fundamental na transformação da vida dos participantes. “Esses cursos são importantes, pois oferecem oportunidades para os poaenses aprenderem uma nova profissão, garantirem uma renda extra e, inclusive, voltarem para o mercado de trabalho, trazendo mais dignidade e oportunidades para essas pessoas”, afirmou. 

