Jornal Diário de Suzano - 05/11/2025
Região

IBGE: Maria e José são os nomes mais populares do Alto Tietê

Silva, Santos e Oliveira são os sobrenomes mais registrados, segundo informações do Censo de 2022

05 novembro 2025 - 09h00Por Laura Barcelos - da Reportagem Local
IBGE: Maria e José são os nomes mais populares do Alto TietêIBGE: Maria e José são os nomes mais populares do Alto Tietê - (Foto: Marcello Casal/Agência Brasil)

Os nomes Maria e José são os mais populares do Alto Tietê, segundo levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgado nesta terça-feira (4) a partir do Censo de 2022.

Ao todo, são 69,6 mil Marias e 30,7 mil Josés. Os nomes aparecem na primeira colocação em todas as dez cidades da região.

Já em segundo e terceiro lugar do ranking, Ana e Julia, respectivamente, aparecem nas cidades de Mogi das Cruzes, Suzano, Itaquá, Ferraz de Vasconcelos, Poá e Arujá. Já nos nomes masculinos, João aparece em segundo em todas as dez cidades e Antônio, Gabriel e Lucas disputam o terceiro lugar.

No Brasil, 6% das pessoas são Marias e 2.54% são Josés. Os dados fazem parte do banco de nomes do IBGE e abrange os nomes e sobrenomes de todos os moradores dos domicílios registrados.

Além disso, o IBGE revelou pela primeira vez a popularidade dos sobrenomes. Com 260,8 mil registros, Silva é o sobrenome mais comum da região, seguido por Santos (183.869) e Oliveira (93.895).

Nomes femininos, masculinos e sobrenomes por cidade

Em Suzano os nomes mais registrados são: Maria (13.144), Ana (4.621), Julia (1.231), Adriana (984) e Beatriz (978) femininos; José (5.848), João (3.478), Gabriel (2.293), Antônio (2.276) e Lucas (2.268), masculinos; e Silva (52.613), Santos (35.781), Oliveira (17.616), Souza (15.469). e Pereira (9.541), sobrenomes.

Em Mogi são: Maria (18.156); Ana (7.393), Julia (1.957); Marcia (1.519) e Beatriz (1.514), os femininos. José (7.507), João (5.567), Lucas (3.500), Pedro (3.342) e Gabriel (3.180), os masculinos. Silva (58.376); Santos (42.745), Oliveira (25.024), Souza (21.448) e Rodrigues (12.624), os sobrenomes.

Em Itaquaquecetuba são: Maria (15.919), Ana (5.417), Julia (1.225); Beatriz (1.161), Jessica (1.114), os femininos. José (7.211), João (3.856), Antônio (2.724), Lucas (2.562), Pedro (2.382), os masculinos. Silva (68.654); Santos (47.152), Oliveira (21.118) Souza (19.394) e Lima (11.556), os sobrenomes.

Em Ferraz de Vasconcelos são: Maria (8.192), Ana (2.827), Julia (706) Beatriz (608) e Jessica (568), os femininos. José (3.595), João (1.926), Antônio (1.410), Lucas (1.320) e Gabriel (1.301), os masculinos; Silva (33.801), Santos (23.603), Oliveira (11.688); Souza (10.076); Alves (6.315), sobrenomes.

Em Poá são: Maria (4.597), Ana (1.635), Julia (449), Beatriz (372), Fernanda (360), femininos; José (1.855), João (1.158), Gabriel (826), Lucas (804) e Pedro (764), os masculinos. Silva (17.157), Santos (11.444), Oliveira (6.530), Souza (5.277) e Alves (3.261), os sobrenomes.

Em Arujá são: Maria (3.737), Ana (1.191), Julia (335), Beatriz (272) e Adriana (252), os femininos. José (1.674), João (998), Antônio (676), Gabriel (649) e Lucas (620), os masculinos. Silva (12.928), Santos (8.961), Oliveira (4.623), Souza (3.565) e Ferreira (2.337) os sobrenomes.

Em Santa Isabel são: Maria (2.248), Ana (806), Adriana (188), Benedita (165), Isabel (159), os femininos. José (1.175), João (795), Antônio (436), Luiz (400) e Gabriel (336), os masculinos. Silva (6.333), Santos (4.652), Oliveira (3.026), Souza (2.222), Rodrigues (1.951), os sobrenomes.

Em Guararema são: Maria (1.522), Ana (532), Juliana (112), Mariana (100) e Fernanda (100), os femininos. José (729), João (491), Antônio (271), Luiz (238) e Pedro (222), os masculinos. Silva (4.334), Santos (3.472), Souza (1.781), Oliveira (1.763) e Pereira (986), os sobrenomes.

Em Biritiba Mirim são: Maria (1.415), Ana (433), Jessica (119), Julia (108) e Adriana (106) os femininos. José (708), João (468), Antônio (607), Pedro (230) e Lucas (226), os masculinos. Silva (4.150), Santos (3.549), Oliveira (1.708), Souza (1.578) e Rodrigues (1.150), os sobrenomes.

Por fim, em Salesópolis são: Maria (767), Ana (309), Terezinha (77), Benedita (57), Antônia (56), os feminino. José (471), João (352), Antônio (242), Pedro (156), Paulo (148), os masculinos. Santos (2.510), Silva (1.880), Souza (1.163), Oliveira (799), Prado (553), os sobrenomes.

