IBGE: Maria e José são os nomes mais populares do Alto Tietê

Os nomes Maria e José são os mais populares do Alto Tietê, segundo levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgado nesta terça-feira (4) a partir do Censo de 2022.

Ao todo, são 69,6 mil Marias e 30,7 mil Josés. Os nomes aparecem na primeira colocação em todas as dez cidades da região.

Já em segundo e terceiro lugar do ranking, Ana e Julia, respectivamente, aparecem nas cidades de Mogi das Cruzes, Suzano, Itaquá, Ferraz de Vasconcelos, Poá e Arujá. Já nos nomes masculinos, João aparece em segundo em todas as dez cidades e Antônio, Gabriel e Lucas disputam o terceiro lugar.

No Brasil, 6% das pessoas são Marias e 2.54% são Josés. Os dados fazem parte do banco de nomes do IBGE e abrange os nomes e sobrenomes de todos os moradores dos domicílios registrados.

Além disso, o IBGE revelou pela primeira vez a popularidade dos sobrenomes. Com 260,8 mil registros, Silva é o sobrenome mais comum da região, seguido por Santos (183.869) e Oliveira (93.895).

Nomes femininos, masculinos e sobrenomes por cidade

Em Suzano os nomes mais registrados são: Maria (13.144), Ana (4.621), Julia (1.231), Adriana (984) e Beatriz (978) femininos; José (5.848), João (3.478), Gabriel (2.293), Antônio (2.276) e Lucas (2.268), masculinos; e Silva (52.613), Santos (35.781), Oliveira (17.616), Souza (15.469). e Pereira (9.541), sobrenomes.

Em Mogi são: Maria (18.156); Ana (7.393), Julia (1.957); Marcia (1.519) e Beatriz (1.514), os femininos. José (7.507), João (5.567), Lucas (3.500), Pedro (3.342) e Gabriel (3.180), os masculinos. Silva (58.376); Santos (42.745), Oliveira (25.024), Souza (21.448) e Rodrigues (12.624), os sobrenomes.

Em Itaquaquecetuba são: Maria (15.919), Ana (5.417), Julia (1.225); Beatriz (1.161), Jessica (1.114), os femininos. José (7.211), João (3.856), Antônio (2.724), Lucas (2.562), Pedro (2.382), os masculinos. Silva (68.654); Santos (47.152), Oliveira (21.118) Souza (19.394) e Lima (11.556), os sobrenomes.

Em Ferraz de Vasconcelos são: Maria (8.192), Ana (2.827), Julia (706) Beatriz (608) e Jessica (568), os femininos. José (3.595), João (1.926), Antônio (1.410), Lucas (1.320) e Gabriel (1.301), os masculinos; Silva (33.801), Santos (23.603), Oliveira (11.688); Souza (10.076); Alves (6.315), sobrenomes.

Em Poá são: Maria (4.597), Ana (1.635), Julia (449), Beatriz (372), Fernanda (360), femininos; José (1.855), João (1.158), Gabriel (826), Lucas (804) e Pedro (764), os masculinos. Silva (17.157), Santos (11.444), Oliveira (6.530), Souza (5.277) e Alves (3.261), os sobrenomes.

Em Arujá são: Maria (3.737), Ana (1.191), Julia (335), Beatriz (272) e Adriana (252), os femininos. José (1.674), João (998), Antônio (676), Gabriel (649) e Lucas (620), os masculinos. Silva (12.928), Santos (8.961), Oliveira (4.623), Souza (3.565) e Ferreira (2.337) os sobrenomes.

Em Santa Isabel são: Maria (2.248), Ana (806), Adriana (188), Benedita (165), Isabel (159), os femininos. José (1.175), João (795), Antônio (436), Luiz (400) e Gabriel (336), os masculinos. Silva (6.333), Santos (4.652), Oliveira (3.026), Souza (2.222), Rodrigues (1.951), os sobrenomes.

Em Guararema são: Maria (1.522), Ana (532), Juliana (112), Mariana (100) e Fernanda (100), os femininos. José (729), João (491), Antônio (271), Luiz (238) e Pedro (222), os masculinos. Silva (4.334), Santos (3.472), Souza (1.781), Oliveira (1.763) e Pereira (986), os sobrenomes.

Em Biritiba Mirim são: Maria (1.415), Ana (433), Jessica (119), Julia (108) e Adriana (106) os femininos. José (708), João (468), Antônio (607), Pedro (230) e Lucas (226), os masculinos. Silva (4.150), Santos (3.549), Oliveira (1.708), Souza (1.578) e Rodrigues (1.150), os sobrenomes.

Por fim, em Salesópolis são: Maria (767), Ana (309), Terezinha (77), Benedita (57), Antônia (56), os feminino. José (471), João (352), Antônio (242), Pedro (156), Paulo (148), os masculinos. Santos (2.510), Silva (1.880), Souza (1.163), Oliveira (799), Prado (553), os sobrenomes.