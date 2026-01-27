Impacto Real abrirá o Carnaval de Ferraz

A “Impacto Real” foi criada por um grupo de amigos que já trabalhavam juntos há cinco anos em uma ONG na cidade, realizando ações solidárias em datas comemorativas como: Dia das Crianças, Natal e Consciência Negra.

Em 2025 os membros realizaram uma assembleia e decidiram fundar a escola. As cores do pavilhão compõem o verde da bandeira do Brasil e o rosa do brilhar do encantamento. O pavilhão verde-rosa foi inspirando na escola de samba Mangueira, do Rio de Janeiro, e na escola Barroca da zona sul de São Paulo.

O Samba Enredo escolhido para este ano se chama “Yaya do Brasil a França”, em homenagem a jogadora de futebol ferrazense, Vitória Ferreira Silva (Yaya), que teve passagem por times como: Corinthians, Santos e São Paulo, e agora joga no Paris San Germain (PSG), representando a cidade de Ferraz de Vasconcelos. A escola deseja inspirar mulheres que assim como Yaya sonham em ganhar a vida com o Esporte.

A presidente da escola é Kathleen Hladi, e fica localizada na Rua Pastor Paulo Leivas Macalão, 186, Vila Mariana, Ferraz de Vasconcelos.

SOBRE O CARNAVAL:

Neste ano o Carnaval ferrazense promete reunir diversas pessoas para os festejos. O evento ocorrerá no dia 14 de fevereiro, a partir das 18h, na Rua Godofredo Osório Novaes, altura dos números 96 ao 125, próximo à estação de Ferraz e a primeira escola de samba a desfilar na avenida será a “Impacto Real”.