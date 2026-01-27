Inmet alerta para ocorrência de ciclone a partir de sexta

A partir de sexta-feira (30), um ciclone deve se formar na região Sudeste do país e favorecer a ocorrência de grandes volumes de chuva nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Segundo o Inmet, esse ciclone deve se formar no litoral dos estados do Sudeste e provocar chuvas que podem superar 100 milímetros nas áreas da Serra da Mantiqueira, enquanto no litoral paulista os volumes podem ultrapassar 60 milímetros.

A atuação desse ciclone também deve favorecer a ocorrência de tempestades na cidade de São Paulo durante a sexta-feira, com possibilidade de queda de granizo em grande parte do estado paulista e em municípios vizinhos de Minas Gerais, especialmente no Triângulo Mineiro.

No sábado (31), as áreas de chuva se concentram entre o Triângulo Mineiro e o Rio de Janeiro, com acumulados que podem superar os 100 milímetros em 24 horas. Há previsão de tempestade localizada entre o norte de Santa Catarina, o leste do Paraná e o sul de São Paulo.

Até este momento, a previsão indica que esse ciclone deve continuar atuando até o início da próxima semana, favorecendo a formação de um canal de umidade entre o Espírito Santo e Mato Grosso.

Frente fria

A partir desta quinta-feira (29), a passagem de uma frente fria deve provocar chuvas intensas e tempestades isoladas no Paraná e em Santa Catarina. As áreas com maior risco de tempestade, inclusive com queda de raios e granizos, incluem a região metropolitana de Curitiba, o norte catarinense, o Vale do Itajaí e a região serrana de Santa Catarina. Nessas regiões, o acumulado de chuva pode atingir 100 milímetros em 24 horas.