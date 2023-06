Metrô de São Paulo vive manhã de caos com falhas e superlotação

O passageiro do Alto Tietê que precisou usar o transporte público sobre trilhos na manhã desta quinta-feira (15) precisou ter muita paciência e equilíbrio emocional para enfrentar demora e superlotação de trens e estações.

Não teve para onde correr. As falhas aconteceram em cinco linhas, sendo as três da ViaMobilidade e duas do Metrô.

O caos começou logo no início da operação comercial. Técnicos da ViaMobilidade precisaram atuar na Linha 5-Lilás para minimizar impactos de uma falha de sinalização registrada às 4h42 entre as estações Moema e AACD Servidor.

A linha liga as estações Chácara Klabin e Capão Redondo e os problemas prejudicaram especialmente passageiros que tinham como destino a Zona Sul de São Paulo. Por volta das 7h30, os trens ainda circulavam de forma manual neste trecho e com maior tempo de parada nas estações.

Por volta das 7h17, foi a vez da Linha 3-Vermelha do Metrô apresentar problemas. Uma falha em um trem na estação Artur Alvim fez com que os trens operassem com velocidade reduzida e maior tempo de parada em toda a linha, que liga Corinthians-Itaquera e Palmeiras-Barra Funda. Houve prejuízo para os passageiros do Alto Tietê que tinham como destino bairros como Vila Matilde, Penha, Belém, Sé, Anhangabaú, República e arredores. A situação começou a ser normalizada poucos minutos depois.

Em seguida, foi a vez da Linha 4-Amarela falhar. Um problema no sistema da linha por volta das 9 horas fez com que a circulação fosse interrompida entre as estações Faria Lima e Vila Sônia, na Zona Sul. O trecho entre Luz e Faria Lima operou normalmente. A situação no trecho afetado começou a ser normalizada por volta das 9h20.

Os problemas migraram para a ViaMobilidade. A Linha 9-Esmeralda – que liga Osasco a Bruno Covas/Mendes-Vila Natal - passou a operar com velocidade reduzida entre as estações Ceasa, na Zona Oeste, e Cidade Jardim, na Zona Sul. Uma oscilação de energia exigiu esforço dos técnicos da concessionária, que tiveram que trabalhar para restabelecer o sistema.

Quando o terror no transporte público parecia ter terminado, a Linha 8-Diamante (Júlio Prestes-Itapevi-Amador Bueno), que também é operada pela ViaMobilidade, sofreu uma falha no sistema de energia pouco antes das 10 horas e os trens tiveram que circular com maiores intervalos entre as estações Antônio João e General Miguel Costa.