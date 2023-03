Mogi está com edital aberto para 25 vagas na nova Feira Noturna de Brás Cubas

A Prefeitura de Mogi das Cruzes abriu chamamento público para 25 espaços de diferentes ramos de atividades na nova Feira Noturna de Brás Cubas. Os interessados podem se inscrever presencialmente na sede da Secretaria Municipal de Agricultura até às 9h do dia 14 de março.

Podem participar do chamamento público pessoas físicas maiores de 18 anos, varejista ou feirante, e pessoas jurídicas, interessadas em comercializar alimentos, como lanches e comida mexicana, plantas e flores e artesanatos, além de atividades de recreação infantil.

“Este chamamento vem para expandir o modelo de Feira Noturna, que já um sucesso na Cobal às sextas-feiras, para o Pátio de Brás Cubas. Esta será uma nova opção para os mogianos”, explica o secretário de Agricultura, Felipe Almeida.

A documentação deve ser entregue na sede da Pasta, localizada no Mercado do Produtor “Minor Harada”, na Av. Prefeito Carlos Ferreira Lopes, 550, no Mogilar.

O envelope será aberto em ato público também no dia 14 de março, no período da tarde, no Auditório da Prefeitura. Os profissionais contemplados participarão do curso “Escola do Feirante”, oferecido pela Prefeitura em parceria com o Sebrae Alto Tietê.

O edital pode ser acessado pelo site da Prefeitura de Mogi, na seção de publicações da Secretaria de Agricultura (https://www.mogidascruzes.sp.gov.br/pagina/secretaria-de-agricultura-e-abastecimento/publicacoes).

Mais informações podem ser obtidas de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, pelo telefone 4798-6961.