Jornal Diário de Suzano - 13/01/2026
Região

Poá e Sebrae Aqui oferecem atendimento especial para MEIs

Ação destinada aos Microempreendedores Individuais será realizada entre os dias 19 e 23 de janeiro com o objetivo de objetivo orientar, regularizar e fortalecer os pequenos negócios do município

13 janeiro 2026 - 21h00
Poá e Sebrae Aqui oferecem atendimento especial para MEIs

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Poá, por meio do posto do SEBRAE Aqui, realizará um atendimento especial voltado aos Microempreendedores Individuais (MEIs) entre os dias 19 e 23 de janeiro. A ação tem como objetivo orientar, regularizar e fortalecer os pequenos negócios do município.

Durante a semana, os empreendedores poderão contar com diversos serviços essenciais, como apoio na entrega da Declaração Anual do MEI, orientações sobre débitos e pendências financeiras, impressão de guias de pagamento e esclarecimentos sobre enquadramento e desenquadramento no regime de Microempreendedor Individual.

O atendimento será realizado presencialmente, das 9h às 16h, na sede do SEBRAE Aqui Poá, localizada na Rua Vinte e Seis de Março, nº 372, no Centro da cidade. A iniciativa segue alinhamento com o escritório regional do SEBRAE Alto Tietê e busca ampliar o suporte aos empreendedores locais, contribuindo para a organização e o crescimento dos negócios.

“Esta é uma excelente oportunidade para que os microempreendedores de Poá possam regularizar e fortalecer seus negócios, para que sigam o ano de 2026 com tudo em ordem. Estamos comprometidos em oferecer o suporte necessário para o crescimento e a sustentabilidade das microempresas da nossa cidade”, destacou a secretária de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Jeruza Reis.

A Prefeitura de Poá reforça a importância de os MEIs manterem suas obrigações em dia e aproveitarem a oportunidade para esclarecer dúvidas e evitar irregularidades. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com a pasta responsável pelo telefone 11 4639-3146 (ramal 8932).

