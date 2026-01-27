Poá intensifica limpeza de córregos e rios para prevenção de enchentes

A Prefeitura de Poá está realizando uma ampla força-tarefa de limpeza, desassoreamento e revitalização dos córregos do município, com foco na prevenção de enchentes, melhoria da vazão das águas e proteção ambiental. As ações contemplam os córregos Itaim, Tanquinho, Tucunduva, Campo Grande e Três Pontes, além do rio Guaió, em diferentes regiões da cidade.

As intervenções são executadas diretamente pela Prefeitura e também em parceria com o Governo do Estado, por meio do Programa Rios Vivos, coordenado pela SP Águas, que atua como uma ferramenta de apoio às ações permanentes de zeladoria e recuperação dos cursos d’água.

Atualmente, a Prefeitura atua na limpeza mecanizada do Córrego Tucunduva. Na região central, atrás da Praça de Eventos, os trabalhos já foram concluídos, e nesta semana as equipes realizam o desassoreamento no trecho que corta a Vila Áurea.

O Córrego Campo Grande, no trecho da Avenida João Peckny, na região do Jardim Nova Poá, já teve a limpeza concluída. Já o Córrego Três Pontes passou por serviços realizados em parceria com a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, com as intervenções finalizadas.

Outras frentes importantes de trabalho ocorrem nos córregos Itaim e Tanquinho, atendidos pelo Programa Rios Vivos. No Córrego Itaim, no trecho da Vila Perracini, os serviços estão em andamento em uma extensão de 470 metros, com expectativa de retirada de aproximadamente 3,2 mil metros cúbicos de sedimentos, com conclusão prevista para fevereiro de 2026. Já no Córrego Tanquinho, na rua Tanque Verde, a intervenção abrangerá 195 metros, com remoção estimada de 1 mil metros cúbicos de material, com início previsto para o final de janeiro e prazo de execução de 30 dias.

Outro ponto estratégico é o rio Guaió, na divisa entre Poá e Suzano, onde está prevista a retirada de cerca de 4 mil metros cúbicos de sedimentos em um trecho de 860 metros, beneficiando diretamente os dois municípios. As obras devem começar em breve, com duração estimada de cinco meses.

Os serviços de desassoreamento realizados pela SP Águas são complementados pela atuação da Prefeitura, que executa a conservação das áreas após as intervenções, garantindo melhor escoamento da água, redução de pontos de alagamento, diminuição dos riscos de enchentes e proteção das áreas próximas aos córregos.

O prefeito Saulo Souza destacou a importância do trabalho integrado. “A limpeza dos córregos é uma prioridade da nossa gestão. Atuamos diretamente com nossas equipes e também fortalecemos parcerias, como o Programa Rios Vivos, que amplia nossa capacidade de intervenção. São ações fundamentais para prevenir enchentes e cuidar da cidade, especialmente em períodos de chuvas intensas”, afirmou.

De acordo com a secretária municipal de Serviços Urbanos, Gizele Dias, o caráter contínuo das ações garante um trabalho mais efetivo no combate às enchentes. “Estamos atuando de forma permanente na limpeza e manutenção dos córregos, com planejamento, equipes em campo e foco na prevenção. Nosso objetivo é reduzir riscos de alagamentos, melhorar a drenagem urbana e garantir mais segurança e qualidade de vida para a população”, destacou.

Combate permanente às enchentes

Além da limpeza dos córregos, a Prefeitura mantém ações contínuas de zeladoria urbana, como limpeza de bueiros e bocas de lobo, capinação e roçagem, varrição, tapa-buraco, identificação de pontos de descarte irregular de resíduos e recuperação de áreas degradadas. As intervenções ocorrem de forma preventiva, com base em mapeamentos técnicos das regiões mais vulneráveis a alagamentos.

Piscinão da Vila Romana

Entre os marcos dessa política de prevenção está a limpeza completa do piscinão da Vila Romana, realizada no início da gestão e novamente no final de 2025. A operação retirou mais de 500 caminhões de lodo e resíduos, devolvendo ao reservatório sua capacidade máxima de operação e ampliando significativamente a eficiência no controle das águas das chuvas, especialmente na região central da cidade.