Regularização fundiária avança na Rua José Maria Claro, em Ferraz

A Rua José Maria Claro passa pelo processo de selagem e cadastro social, etapas fundamentais para a regularização fundiária dos imóveis. A ação marca um avanço importante para os moradores, já que todas as residências da rua serão contempladas com a regularização.

A selagem é uma fase essencial do processo, na qual cada imóvel recebe um selo de identificação com numeração e código específicos. Essa identificação permite mapear corretamente as casas que integram o loteamento e que passarão pela regularização, facilitando o trabalho técnico nas próximas etapas.

Paralelamente à selagem, está sendo realizado o cadastro social, etapa responsável por identificar quem são os moradores de cada residência. Esse levantamento é fundamental para assegurar que o título do imóvel seja emitido corretamente, evitando erros ou problemas futuros relacionados à titularidade. A identificação é feita por meio de documentação, garantindo que o proprietário legal seja devidamente reconhecido no processo cartorial.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Habitacional, Relações Comunitárias e Favelas, Carlos Alexandre Domingos da Silva, a participação dos moradores é essencial para o sucesso da ação. “A selagem é uma forma de organizar e identificar corretamente cada imóvel que será regularizado. É muito importante que o morador mantenha o selo visível e preserve essa identificação, porque ela facilita o retorno das equipes técnicas para as próximas etapas”, destacou.

O secretário também reforçou a necessidade de comunicação em casos de alterações após o cadastro social. “Qualquer mudança precisa ser informada aos técnicos, como venda do imóvel ou óbito do titular. Isso é fundamental para evitar erros e garantir que a titulação seja feita da forma correta, sem nenhum empecilho”, ressalta.