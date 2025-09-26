Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 26 de setembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 26/09/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Sabesp amplia horário da redução de pressão da água na região

Redução de pressão começa às 19 horas e se encerra às 5 horas do dia seguinte

26 setembro 2025 - 17h10Por Gabriel Vicco - da Reportagem Local
Sabesp amplia horário da redução de pressão da água na regiãoSabesp amplia horário da redução de pressão da água na região - (Foto: Agência Brasil/EBC)

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) ampliou o horário da redução de pressão da água no Alto Tietê nesta semana. O período de redução chegou a 10 horas, se iniciando às 19 horas e encerrando às 5 horas do dia seguinte. Antes, o período era das 21 às 5 horas.

A mudança começou na segunda-feira (22) devido à falta de chuvas e ao baixo nível das represas. A medida é preventiva e temporária e tem o objetivo de preservar rios e represas.

A Sabesp informou que imóveis com caixa d'água sentirão menos o efeito da redução de pressão. A companhia ainda reforçou a importância do uso de água consciente pela população.

A redução da pressão da água no período noturno começou no dia 27 de agosto, das 21 às 5 horas. De acordo com a Sabesp, foram economizados 7,26 bilhões de litros de água em 21 dias de ação. O volume é o suficiente para abastecer mais de 800 mil pessoas por um mês.

A medida ainda evitou uma maior queda do nível dos mananciais. Apesar disso, a Sabesp precisou ampliar o período por conta da falta de chuvas.

Represas da região

O DS noticiou, no dia 9 de setembro, que as represas da região estavam operando com o nível mais baixo desde 14 de janeiro de 2016. O Sistema Produtor do Alto Tietê (Spat) atuou com 28,01% de sua capacidade total naquele dia.

Nesta sexta-feira (26), o Spat operou com 25,57% de sua capacidade. Ou seja, as represas do Alto Tietê seguem atuando em baixa no volume de água

Deixe seu Comentário

Leia Também

Artista transforma Kombi em ateliê itinerante de arte têxtil e promove oficinas em Poá neste domingo
Região

Artista transforma Kombi em ateliê itinerante de arte têxtil e promove oficinas em Poá neste domingo

Ferraz terá Instituto Federal e canalização de córregos após investimento de R$ 100 milhões do PAC
Região

Ferraz terá Instituto Federal e canalização de córregos após investimento de R$ 100 milhões do PAC

Câmara de Mogi prestigia cerimônia de autorização de reformas de UBSs
Região

Câmara de Mogi prestigia cerimônia de autorização de reformas de UBSs

Vereadores de Mogi participam do lançamento do Programa Municipal LGPD
Região

Vereadores de Mogi participam do lançamento do Programa Municipal LGPD

Sebrae oferece capacitações gratuitas para quem deseja empreender em Mogi
Região

Sebrae oferece capacitações gratuitas para quem deseja empreender em Mogi

Saulo Souza anuncia inauguração do Centro de Saúde da Mulher
Região

Saulo Souza anuncia inauguração do Centro de Saúde da Mulher