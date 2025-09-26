Sabesp amplia horário da redução de pressão da água na região

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) ampliou o horário da redução de pressão da água no Alto Tietê nesta semana. O período de redução chegou a 10 horas, se iniciando às 19 horas e encerrando às 5 horas do dia seguinte. Antes, o período era das 21 às 5 horas.

A mudança começou na segunda-feira (22) devido à falta de chuvas e ao baixo nível das represas. A medida é preventiva e temporária e tem o objetivo de preservar rios e represas.

A Sabesp informou que imóveis com caixa d'água sentirão menos o efeito da redução de pressão. A companhia ainda reforçou a importância do uso de água consciente pela população.

A redução da pressão da água no período noturno começou no dia 27 de agosto, das 21 às 5 horas. De acordo com a Sabesp, foram economizados 7,26 bilhões de litros de água em 21 dias de ação. O volume é o suficiente para abastecer mais de 800 mil pessoas por um mês.

A medida ainda evitou uma maior queda do nível dos mananciais. Apesar disso, a Sabesp precisou ampliar o período por conta da falta de chuvas.

Represas da região

O DS noticiou, no dia 9 de setembro, que as represas da região estavam operando com o nível mais baixo desde 14 de janeiro de 2016. O Sistema Produtor do Alto Tietê (Spat) atuou com 28,01% de sua capacidade total naquele dia.

Nesta sexta-feira (26), o Spat operou com 25,57% de sua capacidade. Ou seja, as represas do Alto Tietê seguem atuando em baixa no volume de água