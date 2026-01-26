São Paulo tem 13ª morte causada pela chuva

Um homem de 75 anos morreu na tarde deste domingo (25) em uma enchente, na Rua Piata, Vila Guilherme, na zona Norte da capital paulista. Essas é a décima terceira vítima das chuvas no estado, a vítima tentava retirar seu veículo da via durante uma pancada de chuva, mas foi derrubado por uma enxurrada, arrastado pela correnteza e depois de ficar preso a outro veículo, não resistiu. Com isso, o estado se aproxima do total de mortes por chuvas do verão entre 2024 e 2025, quando 18 pessoas perderam a vida em situação semelhante.

A morte, sendo a quarta registrada na capital em decorrência das chuvas desde dezembro, foi classificada como acidental pelo 13º Distrito Policial, na Casa Verde. A pancada de chuva atingiu a região no meio da tarde, e o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura havia decretado estado de atenção às 15h35, cerca de 20 minutos antes da fatalidade. O sistema chuvoso veio do interior do estado, da região de Campinas.

As zonas Leste, onde dois córregos transbordaram, e a região norte da Região Metropolitana também foram afetadas. Em Guarulhos, cerca de uma dezena de bairros registrou ocorrências. No bairro do Taboão, um homem chegou a ser arrastado pelas águas, mas conseguiu escapar com vida. Os ventos também foram intensos, com rajadas de aproximadamente 60 km/h nas proximidades do Aeroporto Internacional de Guarulhos e de cerca de 50 km/h na região de Santana, onde ocorreu a morte mencionada no início da reportagem.

Em todo o estado, já foram contabilizadas 259 pessoas desabrigadas nesta temporada de chuvas, das quais 22 ainda permanecem nessa condição. A Defesa Civil estadual também registra 647 pessoas desalojadas.

A região segue em alerta de perigo para chuvas intensas até a noite desta segunda-feira (26), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Há previsão de acumulados de até 100 milímetros e ventos de até 60 km/h. O alerta abrange todo o litoral norte e a faixa leste do estado, alcançando a região de Ribeirão Preto, o Noroeste paulista, o sul de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, além do sul de Goiás. Já a porção central do país, incluindo as regiões Norte e Centro-Oeste, além de partes do Nordeste e Sudeste, permanece em alerta moderado para o mesmo período, com possibilidade de volumes significativos de chuva.