Saulo Souza inicia ano letivo e anuncia novidades para a educação de Poá

O prefeito de Poá, Saulo Souza, deu início ao ano letivo de 2026 nesta quinta-feira (22), com um grande encontro realizado na Praça de Eventos, que reuniu milhares de profissionais da educação. Ao lado da primeira-dama Flavia Souza e do secretário de Educação Diego Moreira, ele fez um balanço dos avanços alcançados em 2025, como a retomada do sistema de ensino apostilado, a ampliação das vagas em creches e o reforço na rede municipal de ensino com a chegada de centenas de novos profissionais. Além disso, anunciou importantes novidades para o futuro da educação no município, como a contratação de professores auxiliares para acompanhamento de crianças atípicas e a reforma e construção de novas unidades de ensino.

Durante o evento, que contou com a presença da dirigente da Unidade Regional de Ensino de Itaquaquecetuba, Viviane Araújo Melo, além de secretários municipais e vereadores, o prefeito enfatizou o compromisso da gestão em continuar valorizando e respeitando os servidores da educação, ampliando a rede de ensino e garantindo uma educação de qualidade para todos os alunos. “Na nossa gestão, a educação e todos os seus profissionais são respeitados e serão valorizados cada vez mais. Que possamos seguir com entusiasmo, amor, entrega e compromisso neste ano letivo que se inicia”, afirmou.

Saulo Souza destacou a implantação do sistema de ensino apostilado para todos os alunos da rede municipal, com o objetivo de acelerar a alfabetização e melhorar a qualidade do ensino, e relembrou outras ações realizadas em 2025, como a entrega de materiais escolares e uniformes na primeira semana de aula, ovos de chocolate da marca Lacta na Páscoa para todos os alunos e kits com doces e livros de colorir da Boby Goods no Dia das Crianças.

O secretário de Educação, Diego Moreira, destacou a contratação de centenas de novos profissionais para reforçar a rede de ensino, a reforma e reabertura do Auditório Municipal de Educação como espaço de formação e eventos da pasta, e a importância de reunir todos os profissionais da educação na abertura do ano letivo. Ele ressaltou que, desde os professores e diretores até os auxiliares e a equipe administrativa, todos são fundamentais para o sucesso do processo educativo. “Por isso fizemos questão de convidar todos que fazem parte dessa grande família escolar para participar desta importante celebração da Educação na nossa cidade”, afirmou Moreira.

Projetos para 2026

Para o ano de 2026, o prefeito anunciou novos projetos voltados para a ampliação do ensino infantil, com a criação de mais vagas em creches e a construção de novas unidades educacionais. Entre as ações previstas, destacam-se a retomada das obras do Centro Educacional Poaense (CEP) Santa Luiza, que estavam paralisadas há 15 anos, a reconstrução da EMEB Professora Carolina Ribeiro, a reforma da EMEB Benedito Rufino Lopes e a construção de uma nova creche no Jardim Ivonete para atender a crescente demanda da região, além da reforma de outras escolas da cidade

A gestão também investirá na contratação de profissionais especializados para o atendimento de alunos atípicos, garantindo suporte adequado para essas crianças. "A educação é um farol que guia nossas crianças. Enquanto cada um de nós, seja na missão que nós estivermos, trabalhar com amor, entrega e entusiasmo, nós escreveremos, juntos, histórias extraordinárias e assim vamos tornar a Educação de Poá cada vez melhor", afirmou o prefeito.

Palestra

O evento contou ainda com a presença da professora Dra. Kátia Stocco Smolle, ex-secretária de Educação Básica do MEC, que ministrou uma palestra sobre as novas abordagens no ensino e currículo, compartilhando sua vasta experiência na área.

Ao final do encontro, o prefeito Saulo Souza reafirmou seu compromisso com a educação de qualidade, destacando que sua gestão continuará trabalhando com entusiasmo, amor e dedicação para garantir um futuro melhor para todos os alunos de Poá.