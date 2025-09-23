Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Sebrae-SP apoia Expo Alto Tietê e fortalece o desenvolvimento de pequenos negócios

Evento, promovido pela Fempi e Prefeitura de Itaquaquecetuba, oferece palestras, capacitação e networking para empresas da região

23 setembro 2025 - 10h52Por Da Região
- (Foto: Divulgação)

Com foco no desenvolvimento industrial regional, o Sebrae-SP é parceiro da Expo Alto Tietê, promovida pela Frente Empresarial Pró-Indústria (Fempi) e pela Prefeitura de Itaquaquecetuba. O evento, que reúne empresas, capacitação e oportunidades de networking, ocorrerá nos dias 25 e 26 de setembro, em Itaquaquecetuba. 

O Sebrae-SP no Alto Tietê estará presente no espaço dedicado à exposição de pequenos negócios. Ao todo, serão 20 estandes subsidiados para clientes de Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) que participam de projetos e ações do escritório regional com o objetivo de divulgar seus produtos e serviços aos visitantes. Outra área, focada nos Microempreendedores Individuais (MEI), contará com uma curadoria especializada para seleção dos participantes. 

Durante os dois dias de evento, o Sebrae-SP apresentará soluções voltadas para os empresários em diversas áreas, como gestão e finanças. Entre as ações destacadas está a exportação, com a presença de agentes do Programa de Qualificação para Exportação (PEIEX), uma iniciativa da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil). O objetivo é oferecer orientação e atendimento às empresas da região interessadas em exportar seus produtos e serviços. 

De acordo com o consultor de negócios do Sebrae-SP, Eberton Lima, a parceria com a Fempi e a Prefeitura de Itaquaquecetuba, por meio das secretarias de Emprego e de Turismo, visa fortalecer o setor industrial local. "O Alto Tietê tem um polo industrial consolidado e é uma referência para o estado. Buscamos apoiar, especialmente, os pequenos negócios no acesso a novos mercados e oferecer qualificação para empresas que buscam inovação e melhores resultados", destaca. 

A Expo Alto Tietê será realizada na Rua Ali Hamoud, 90, Jardim Alpes de Itaquá, em Itaquaquecetuba. O evento ocorrerá no dia 25 das 13h às 20h e no dia 26 das 14h às 20h, com entrada gratuita para o público. 

