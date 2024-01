Tempestade atinge cidades do Alto Tietê, causa alagamentos e paralisa trens entre Ferraz e Poá

EM ATUALIZAÇÃO

Uma tempestade atingiu as cidades do Alto Tietê no fim da tarde desta quarta-feira, por volta das 16 horas, que causou pontos de alagamento e trânsito nas vias centrais das cidades. Houve paralisação na circulação dos trens entre Ferraz e Poá.

Em algumas cidades foi registrado granizo junto da chuva.

Em Suzano, o DS acompanhou o temporal na região central, próximo à Prefeitura, e constatou ventos fortes, grande fluxo de água e raios.

Ferraz de Vasconcelos foi uma das cidades mais atingidas com chuvas de 60 milímetros.

SUZANO

Moradores da Rua Papa João XXIII, na Vila Amorim, ficaram debaixo d’água. Segundo a moradora Maria de Fátima, o lixo se acumulou com a água da chuva e invadiu as casas. “Estamos cansados de sofrer. Toda vez que chove, acontece isso. Tem muito lixo e mato no bairro”, disse.

TRENS

De acordo com a CPTM, na tarde desta quarta-feira (31/01), por volta das 16h30, foram identificados pontos de alagamento na região entre as estações Ferraz de Vasconcelos e Poá da Linha 11-Coral da CPTM, devido às fortes chuvas na Região Metropolitana de São Paulo, interrompendo a circulação dos trens no trecho. O sistema PAESE foi acionado para atender os passageiros no trecho.

O DS aguarda posicionamento da companhia e apura com as prefeituras para saber se ocorreram chamados de socorro para Defesa Civil e Corpo de Bombeiros.



Foto mostra Rua General Francisco Glicério

após temporal (Crédito: Isabela Oliveira/DS)