Trabalhadores dos Correios avaliam greve na região

Os trabalhadores dos Correios podem entrar em greve em razão do plano de reestruturação aprovado pela estatal em novembro. Uma assembleia realizada no Tribunal Superior do Trabalho (TST), em Brasília, vai discutir um novo Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) junto aos 36 sindicatos do Brasil. Dependendo do andamento das negociações, que tiveram início às 11h desta terça-feira (16), a paralisação pode começar.

As informações são do Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios Telégrafos e Similares de São Paulo (SINTECT).

Na Grande São Paulo, existem cerca de 16 mil trabalhadores atuando na empresa. Não há, até o momento, dados consolidados sobre os impactos do plano de demissão voluntária no Alto Tietê. Em nota, os Correios informaram que a região conta com 23 pontos de atendimento e que não há previsão de encerramento das atividades em nenhuma dessas unidades.

O plano de reestruturação recém-aprovado prevê, entre outras medidas, a implementação de um programa de demissão voluntária, o fechamento de cerca de mil agências consideradas deficitárias e a venda de imóveis da estatal, que podem render aproximadamente R$1,5 bilhão. A expectativa é de que, adotadas tais medidas, o déficit seja reduzido ao longo do próximo ano, e que a lucratividade seja retomada já em 2027.

Segundo os Correios, a proposta foi elaborada após análises da situação financeira e do atual modelo de negócios. “Diante do cenário de queda de receitas e aumento dos custos operacionais, a reestruturação contempla três fases: recuperação financeira, consolidação e crescimento”, justificou a estatal.

Os Correios estão presentes nos 5.568 municípios, além do Distrito Federal e do Distrito Estadual de Fernando de Noronha (PE), de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A estrutura abrange mais de 10 mil agências de atendimento, 8 mil unidades operacionais, sendo de distribuição e tratamento de encomendas e correspondências, 23 mil veículos e 80 mil empregados diretos.

Entre os serviços realizados pelos Correios estão entrega de livros didáticos às escolas públicas; a distribuição das provas do Enem simultaneamente em todo o território; a entrega das urnas eletrônicas em locais de difícil acesso; distribuição de mantimentos e outros artigos em situações de emergência e calamidade, como nas enchentes no Rio Grande do Sul, e mais recentemente, às famílias atingidas pelo tornado em Rio Bonito do Iguaçu (Paraná), em 7 de novembro.

Empresa nega fechamento das 23 agências no Alto Tietê

Os Correios negaram o fechamento das agências da empresa na região. O Alto Tietê conta com 23 pontos de atendimento dos Correios, não havendo previsão de encerramento de atividades de nenhuma dessas unidades.

Os Correios afirmam que seguem à disposição dos clientes pelos números 4003-8210 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-881-8210 (demais localidades) ou pelo site www.correios.com.br.