Trem temático com imagens de Ayrton Senna circula na Linha 11Coral da CPTM

Em comemoração ao aniversário de 472 anos da cidade de São Paulo, celebrado em 25 de janeiro, a CPTM promove uma circulação exclusiva e excepcional do trem temático em homenagem a Ayrton Senna na Linha 11–Coral. A composição de 170 metros foi toda preenchida com obras inéditas de oito artistas que contam a história do piloto desde o kart até os títulos da Fórmula 1.

Entre os dias 22 e 24 de janeiro, o trem da Série 2500, atualmente em operação na Linha 13–Jade e Expresso Aeroporto, irá realizar viagens especiais exclusivamente para as comemorações do aniversário da cidade, reforçando o caráter simbólico e comemorativo da iniciativa. A ação homenageia o paulistano Ayrton Senna, um dos maiores ídolos do esporte mundial.

A iniciativa atende, ainda, a manifestações recorrentes de passageiros e colaboradores que demonstraram interesse em ver o trem temático em circulação maior e reforça o compromisso da CPTM em valorizar referências que fazem parte da memória coletiva da cidade, promovendo ações culturais e institucionais que aproximam a companhia dos passageiros.

Durante as viagens comemorativas, os passageiros poderão vivenciar uma experiência diferenciada, marcada pelo simbolismo, pela memória e pela celebração de um dos paulistanos mais reconhecidos internacionalmente, em uma semana dedicada a celebrar a história da capital.

Trem em homenagem a Ayrton Senna

A CPTM lançou, em 26 de outubro de 2024, um trem temático em homenagem aos 30 anos do legado de Ayrton Senna. A iniciativa, realizada em parceria com a Senna Brands, transformou uma composição de oito carros em uma galeria de arte itinerante, grafitada por artistas brasileiros para retratar a trajetória do tricampeão mundial.

Oito artistas urbanos foram contratados por meio de um termo de cooperação entre a CPTM e a Secretaria Municipal de Cultura para realizar as pinturas que retratam a carreira do piloto.

Serviço

Trem Temático em homenagem a Ayrton Senna – Aniversário de São Paulo

Datas: 22, 23 e 24 de janeiro (quinta, sexta-feira e sábado)

Linha: 11–Coral

Horário: Partida da estação Palmeiras-Barra Funda às 10h, e retorno da estação Estudantes na sequência.