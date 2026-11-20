A prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale, acompanhada de sete vereadores, visitou nesta quinta-feira (19) as obras da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim das Flores. A unidade beneficiará principalmente moradores do Jardim das Flores, Vila Cristina e Cambiri, ampliando a estrutura de atendimento da rede municipal de saúde.

A nova UBS contará com 18 salas, oito banheiros e recepção. A construção já teve sua fundação concluída e avançou para a execução das paredes e pilares, além do início de parte das instalações elétricas e hidráulicas. As próximas etapas previstas incluem o vigamento e a construção da laje.

O empreendimento integra o Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), do Governo Federal, e contou com a articulação do deputado federal Rodrigo Gambale para a viabilização do investimento no município.

Durante a visita, a prefeita destacou a importância da representação da cidade no Congresso Nacional para a conquista de investimentos e o fortalecimento da rede pública de saúde.