A prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale, acompanhada de sete vereadores, visitou nesta quinta-feira (19) as obras da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim das Flores. A unidade beneficiará principalmente moradores do Jardim das Flores, Vila Cristina e Cambiri, ampliando a estrutura de atendimento da rede municipal de saúde.
A nova UBS contará com 18 salas, oito banheiros e recepção. A construção já teve sua fundação concluída e avançou para a execução das paredes e pilares, além do início de parte das instalações elétricas e hidráulicas. As próximas etapas previstas incluem o vigamento e a construção da laje.
O empreendimento integra o Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), do Governo Federal, e contou com a articulação do deputado federal Rodrigo Gambale para a viabilização do investimento no município.
Durante a visita, a prefeita destacou a importância da representação da cidade no Congresso Nacional para a conquista de investimentos e o fortalecimento da rede pública de saúde.
“Ter um deputado federal que conhece as necessidades de Ferraz faz a diferença. O Rodrigo Gambale tem contribuído para conquistas importantes, como esta UBS e a do Jardim São Lázaro, que também está em construção. Esse trabalho se soma às unidades já entregues e aos investimentos que estamos realizando para modernizar e ampliar os serviços de saúde da nossa cidade”, destacou Priscila Gambale.
A visita também contou com a participação do secretário municipal de Obras, Eduardo Paiva, de engenheiros da pasta e dos vereadores Mineiro, Valtinho do Som, professora Selma, Neto do Cambiri, Luiz Tenório, Anderson do Depósito e Teteco, que acompanharam os serviços executados no local.
A ampliação da rede de saúde ocorre em um cenário de destaque do município na Atenção Primária. Com 91,85% de cobertura potencial, segundo dados referentes a fevereiro de 2026, Ferraz figura entre os destaques do Alto Tietê. A construção de novas unidades busca fortalecer essa estrutura e ampliar o acesso da população aos serviços de saúde.