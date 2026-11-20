O Ministério Público do Estado de São Paulo investiga o cancelamento de uma dívida da SPMar, de mais ou menos, R$ 500 milhões, na gestão do prefeito de Itaquá, Eduardo Boigues (PL). A concessionária é responsável pela construção dos trechos Sul e Leste do Rodoanel Mário Covas.

A informação com esse valor foi primeiramente divulgada pelo portal ‘Intercept Brasil’ e apurada pelo DS nesta sexta-feira.

O Ministério Público do Estado informou ao DS que “há inquérito civil instaurado para apuração de irregularidades no cancelamento administrativo de créditos tributários e fiscais, lesão ao erário, renúncia indevida de receita e atos de improbidade administrativa no Município de Itaquaquecetuba/SP (Processo Administrativo nº 7077/2023)”.

Segundo o MP, a representação foi apresentada em 23/04/2026. Após a realização de diligências complementares pelo Ministério Público, foi instaurado o inquérito civil em 31/07/2026, no qual foram determinadas a realização de diversas diligências investigatórias, inclusive, a solicitação de informações e documentos da prefeitura de Itaquaquecetuba, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Concessionária SPMar S.A. e agentes públicos envolvidos.

“No presente momento, está pendente a resposta de todos os órgãos e investigados, e abertura de conclusão para sua análise pelo Ministério Público”, informou o órgão.

O MP quer saber se houve lesão ao erário, renúncia indevida de receita, o que caracterizaria, em princípio, improbidade administrativa.

Ao DS, a SPMar informou que reconhece a existência de uma dívida com o poder público e, inclusive, formalizou um acordo e já vem realizando os pagamentos. “Esse acordo foi necessário porque havia um inconsistência no cálculo inicialmente apresentado pelo poder público, que incluía serviços executados em outros municípios como se fosse em Itaquaquecetuba”.

Segundo a empresa, “após a comprovação das inconsistências, a discussão foi encerrada, o novo valor foi homologado e o pagamento passou a ocorrer de forma efetiva".

Para o ‘Intercept Brasil”, a Prefeitura informou, por e-mail, que prestará esclarecimentos aos órgãos competentes, mas alegou sigilo fiscal para não detalhar dados de contribuintes. “A prefeitura reitera que os fatos estão sendo tratados dentro dos instrumentos legais cabíveis e que colabora com as autoridades competentes”. Ao DS encaminhou nota dizendo que não houve “perdão de dívidas”.

Polêmica

O prefeito Boigues já havia se envolvido em polêmica, em outubro, ao visitar o ex-vereador Milton Leite na Cadeia Pública de Mogi das Cruzes no dia 8 de outubro. A visita foi mencionada em uma investigação do Ministério Público de São Paulo (MP-SP), que apura possíveis regalias concedidas ao político durante a prisão. Na ocasião, a assessoria de imprensa confirmou o encontro e afirmou que o prefeito tratou exclusivamente de prestação de contas eleitorais.

Segundo a nota, a reunião teve como objetivo discutir a prestação de contas de uma aliança eleitoral formada para as eleições de 2026.