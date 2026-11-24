Na última quinta-feira (19/11), a 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano), por meio da Comissão de Direito do Consumidor, promoveu um encontro voltado à capacitação de advogados e advogadas sobre os desafios e cuidados jurídicos relacionados ao período da Black Friday.
A palestra foi conduzida pela advogada Laís Kestener, especialista em Direito Administrativo, com atuação no contencioso consumerista e regulatório. Durante a apresentação, foram abordados aspectos da gestão de riscos nas relações de consumo antes, durante e depois das promoções, com orientações importantes para a atuação preventiva das empresas.
A formação contou com a participação do presidente da entidade, Fabrício Ciconi Tsutsui; da secretária-adjunta, Antonia Prado Gasparotti; e da conselheira seccional, Patrícia Braga.
Ciconi agradeceu a presença da palestrante e destacou a importância de iniciativas voltadas à orientação e ao aprimoramento profissional da advocacia. “A Black Friday é um período de grande movimentação comercial, mas também de intensa atuação dos profissionais da área consumerista. São muitos os casos em que advogados e advogadas têm papel essencial na prevenção e na resolução de conflitos nas relações de consumo. Por isso, foi uma formação altamente produtiva”, concluiu.