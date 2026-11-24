Nesta terça-feira, dia 24, as instabilidades continuam atuando em todo o território paulista por conta da atuação de um cavado meteorológico.
Chove forte, acompanhado de raios, rajadas de vento pontualmente fortes e até queda de granizo em diversas áreas, especialmente entre a tarde e a noite.
A região do Vale do Paraíba continua em situação de ALERTA, com chuva volumosa, aumentando o risco de transtornos como alagamentos e deslizamentos de terra.
Na Capital Paulista, os termômetros deverão variar entre 21°C e 31°C, enquanto, em Birigui, as temperaturas ficarão entre 24°C e 34°C.
Em dias chuvosos, consulte a previsão do tempo e fique atento aos alertas da Defesa Civil do Estado de São Paulo, seguindo as principais redes sociais do governo.