Abertas as inscrições para o prêmio Mogi Revela 2019

A Prefeitura de Mogi das Cruzes abriu as inscrições para o 8º Prêmio de fotografia “Mogi Revela” 2019. A novidade deste ano é que será feita de forma 100% online, por meio do Instagram. As inscrições podem ser feitas até às 16 horas do dia 16 de agosto de 2019 e são totalmente gratuitas, com tema livre. O objetivo do Mogi Revela será estimular a criação fotográfica como manifestação artística e cultural, podendo participar fotógrafos profissionais e amadores.

Para participar, basta postar a sua foto com as hashtags da modalidade que deseja concorrer e a do concurso - no caso “#mogirevela2019” - e seguir as páginas oficiais da Secretária da Cultura e Turismo: “@CulturaMogi” e “@turismomogidascruzes”.

As hashtags que devem ser usadas são de acordo com a modalidade: #mogirevelapremiojovem (Prêmio Jovem Mogi Revela Instagram) ou #mogirevelapremioadulto (Prêmio Adulto Mogi Revela Instagram).

Serão três modalidades do prêmio: “Prêmio Adulto Mogi Revela Instagram” para participantes maiores de 18 anos; “Prêmio Jovem Mogi Revela Instagram” para participantes de 07 a 17 anos; e “Prêmio Mogi Revela Instagram Aclamação Popular”, com participação livre. Os participantes menores de idade deverão ser representados por seus pais ou responsáveis legais, em caso de premiação.

As fotografias serão julgadas por um júri composto por pessoas de reconhecido conhecimento no meio cultural e por funcionários da Secretaria de Cultura e Turismo. Na ocasião do julgamento será eleito pelos integrantes do júri um presidente para dirigir os trabalhos e, em caso de empate, tomar a decisão final. As decisões do júri serão irrecorríveis, soberanas e definitivas.

Premiação

A premiação será composta por um troféu e uma quantia em dinheiro que varia de acordo com a modalidade. O primeiro e segundo colocado do prêmio adulto receberão R$ 1.000 e R$ 700, respectivamente. Já na modalidade jovem, a premiação será, respectivamente, de R$ 750 e R$ 500. Por fim, o prêmio “Aclamação Popular” receberá, somente o primeiro lugar, o valor de R$ 500. Mais informações pelo telefone 4798-6900. Em anexo, o edital do concurso.