Suspeito é preso e adolescente apreendido por roubo de motocicletas em Suzano

Um homem, de 18 anos, foi preso e um adolescente, de 16 anos, foi apreendido, ambos suspeitos de roubarem duas motocicletas nesta quarta-feira (24), em Suzano.Os roubos ocorreram em datas diferentes, uma moto foi roubada no dia 10 de julho e a outra na quarta-feira (24).

O caso aconteceu por volta das 5h30, quando policiais, durante uma patrulha, decidiram abordar os dois ocupantes de uma moto que trafegava na Avenida Miguel Badra. Ao perceber a aproximação dos agentes, o condutor da moto iniciou uma tentativa de fuga, passando por várias ruas do bairro. A perseguição terminou quando o motociclista perdeu o controle e colidiu contra um portão na rua Benedito Salomé da Anunciação, no bairro Boa Vista.

O condutor conseguiu escapar a pé, mas o garupa, um jovem, de 18 anos, foi abordado e detido pelos policiais. Durante a revista, os agentes encontraram com o garupa a quantia de R$ 722 e a chave de outra moto, que havia sido roubada no mesmo dia na região. Outras equipes da polícia, que participavam do cerco, localizaram a outra motocicleta na rua Expedito Duranda Nogueira, no bairro Miguel Badra.

Perto da moto, os policiais detiveram um adolescente de 16 anos, que foi identificado como um dos autores do roubo. A vítima do roubo reconheceu o jovem como o garupa do roubo ocorrido no dia 10 de julho em Itaquaquecetuba.

O jovem foi preso e autuado pelos crimes de roubo e receptação. O adolescente foi encaminhado à vara da infância e juventude, onde foi sindicado por atos infracionais relacionados aos mesmos crimes. As motocicletas recuperadas foram restituídas aos seus respectivos proprietários.