Cantora Amanda Loyola realiza show gospel, no próximo dia 27, em Mogi

Ela encantou o público brasileiro com sua voz firme e marcante desde que pisou no palco do Programa Raul Gil, no SBT, no quadro Jovens Talentos e, no dia 27, às 19 horas, promete abalar as estruturas da Igreja Assembleia de Deus Ministério Ômega, na Vila Cintra, em Mogi das Cruzes. Com apenas 16 anos, Amanda Loyola é, sem dúvida, a grande revelação do ano de 2018 da música gospel.

Desde pequena cantando em igrejas, Amanda criou, há alguns anos, um canal no YouTube, que repercutiu muito bem e arrebanhou muitos fãs. A cantora conta que nem acreditou que, quando postaram seu vídeo no Facebook, já havia alcançado quase 5 milhões de visualizações. "Creio que devemos usar o dom que Deus nos dá para uma única finalidade: adorar ao Senhor", afirma.

"Amo o que faço. Essa é uma forma de expressar para Deus tudo o que Ele tem feito em minha vida. Acredito que, com a unção de Deus sobre minha vida, poderei alcançar a minha geração, levando Jesus por meio da canção aos corações das pessoas. Uma bênção!", comemora.

Carreira

A jovem que mora em Vitória, no Espírito Santo, conta que sempre acompanhava a mãe, a também cantora Elizabeth Loyola, em seus ensaios e apresentações.

"Com o tempo, ela teve um problema nas cordas vocais e parou de cantar. Então, um dia, eu estava no carro com ela, quando perguntei se eu poderia cantar no seu lugar (risos). Na mesma hora, minha mãe colocou o playback da música "Espírito Santo" e eu cantei certinho. Mamãe me olhou surpresa e ficou encantada com a minha performance", lembra Amanda, emocionada.

A partir daí, Elizabeth Loyola começou a investir na carreira da filha. "Com 6 anos, comecei a fazer aulas de canto e estudar violino. Mais tarde, piano. Depois de alguns meses, já cantava na minha igreja e, aos 8 anos, comecei a receber convites de várias igrejas e a participar de eventos", conta.

O programa

Sobre a sensação de estar no Programa Raul Gil, Amanda diz que foi um sonho. "No dia 7 de outubro recebi um direct no Instagram da produção Raul Gil me convidando para participar dos Jovens Talentos tocando ukulele e cantando a música 'Acredite em Você'", conta ela, sobre a apresentação que foi ao ar no dia 20 de outubro de 2018. "Participar dos Jovens Talentos foi para mim uma experiência única. Passei por todas as fases, pela semifinal e cheguei à final, ficando em 4º lugar. Amei conhecer mais de pertinho o SBT e toda a equipe do Programa Raul Gil", comemora a cantora mirim.

"Sou grata a minha mãe, que desde cedo investiu no talento que Deus me deu e que me ensinou insistentemente a ser não somente uma cantora, mas, sobretudo, uma adoradora. Acima de tudo, sou imensamente grata a Deus, que tem aberto grandes portas para o ministério da música que Ele me concedeu. Quero dar o meu melhor para o Senhor e levar a Palavra d'Ele por meio do louvor, sempre lembrando que toda honra e glória são d'Ele", frisa.

No YouTube, os fãs da jovem cantora podem encontrar os vídeos gravados no quadro Jovens Talentos 2018, com canções como: "Acredite em Você", "Touch The Sky", "Acredito", "Tudo a ver com Ele", entre outras interpretadas por ela.

Apresentação

A cantora mirim estará em Mogi das Cruzes, no próximo domingo, 27, participando do culto do Ministério de Louvor, sob a coordenação do produtor musical Guilherme Augusto.

A Assembleia de Deus Ministério Ômega tem à frente o pastor Natanael Costa de Oliveira e fica na Avenida Shozo Sakai, 841, na Vila Nova Cintra. A entrada é franca.

A cantora também participará no dia 26 (sábado), às 16 horas, do programa "DS Entrevista", realizado pela equipe do Diário de Suzano.