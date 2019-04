Dia Nacional da Alegria é comemorado no Magic City

O Dia Nacional da Alegria (DNA) foi comemorado nesta quarta-feira (10) em Suzano. O evento, criado pelo Sistema Integrado de Parques e Atrações Turísticas (Sindepat) aconteceu no parque aquático Magic City que, em parceria com a Prefeitura de Suzano e o Fundo Social de Solidariedade, recebeu crianças de 44 instituições acolhedoras do Alto Tietê e da Zona Leste de São Paulo para um dia de ações, shows e muita diversão para os pequenos.

O evento contou com a presença de mais de 3.500 crianças na 10ª edição. Os jovens receberam lanches, sucos, brindes, participaram de brincadeiras, cortaram o cabelo e assistiram a shows de música. O evento contou ainda com 250 voluntários.

O diretor do parque aquático, Claudio Rocha, conta a alegria que sentiu ao ver tantas crianças no parque. Ele se surpreendeu com o número de crianças presentes. "Inicialmente esperávamos 2.500 crianças, porém, muitas organizações se credenciaram em cima da hora. É uma alegria imensa, é radiante ver tantas crianças carentes sorrindo. Para muitas, é a primeira vez em um parque aquático. Temos gente de todo o canto aqui hoje", conta.

Ele classificou o momento como uma "transição do mundo virtual para o real". Para o diretor, a interação entre as crianças em eventos como esse é fundamental para que os pequenos mantenham o espírito de criança. "O mundo real é isso, brincar, abraçar e correr. A criança que geralmente é solitária está no meio de muitas outras crianças. Isso motiva e tira dos pequenos o espírito triste, de depressão e angústia. Eu vi crianças chorando de emoção. A cada vez que eu falo sobre isso, toca demais", conta emocionado.

O garoto Luiz Henrique Barbosa, de 14 anos, gostou do evento. Foi a primeira vez que ele foi a um parque aquático. "Estou muito feliz. As tias são legais. Estou me divertindo muito. Só queremos se divertir”, disse.

Já Agata Franciele, que também tem 14 anos, não se importou com o tempo frio em Suzano. A temperatura na cidade ontem chegou a 18ºC. "Aqui tem piscinas com água quente. Dá para brincar”, diz.

A diretora do Fundo Social de Solidariedade, Sueli Eguchi, conta um pouco sobre a importância de ações como essa e diz que o projeto já está realizando novas ações para crianças carentes em Suzano. "É muito bom ver as carinhas delas de alegria. Além dessa ação, no último dia 8 nós começamos a distribuir ovos de páscoa na cidade para as crianças que possuem cadastro no Fundo Social. Serão 4 mil ovos que entregaremos até o dia 21", disse.

"Nós iniciamos a campanha do agasalho e pretendemos superar o número de peças de roupas que arrecadamos no ano passado, que foi de 220 mil. No dia 13, também faremos o 'Suzano pela paz', que não terá nenhum custo para a cidade. Todos esses eventos são importantes", diz Reinaldo Katsumata, Diretor de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Suzano e que representou o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR), que cumpria agenda.