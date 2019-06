Em novo single, Simas descreve o mundo com 'Dois Dedos'

Atuante há 2 anos na cena independente do rap paulistano, produzindo artistas como Dakazza, Prow e Augusto MC, Lucas Simas, sob o nome artístico Simas, lança o seu segundo single, auto-produzido e sucessor de Pouco Demais, ambos lançados pelo selo Paese Corp, do qual também é fundador.

Sob a estética lo-fi característica do selo, Simas canta sobre violência urbana, crise política e problemas psicológicos, com um diferencial; utilizando apenas da imagem de 2 Dedos.

“Gosto muito da ideia de dizer o máximo que eu possa utilizando o menor número de elementos possível.”, diz o artista. O minimalismo da track pode ser notado no instrumental, guiado por uma guitarra distorcida que divide espaço apenas com 808s e poucos elementos de percussão. A faixa foi gravada nos estúdios EMA, em Poá, e mixada por Teagacê em Natal-RN.

O clipe, uma produção Tirano Sarro Rec, mostra o artista junto a atriz Joana Souza interpretando, com as próprias mãos, as imagens construídas ao longo da letra. “Ela pensa em dois dedos com anéis de ouro/ eu penso em dois dedos pegando tesouras/ em vez de lâminas, dois dedos no pulso/ me devem demais pra eu partir agora” é um exemplo do poder de síntese, ainda que de forma despretensiosa, da canção.

O 2 Dedos está nas principais plataformas de streaming desde o dia 4 de junho, e seu clipe estreou dia 13 de junho às 18 horas, no canal da Paese Corp. no Youtube.