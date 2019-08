Mogi: Jardim Nove de Julho recebe edição do Bairro Feliz neste sábado

A Prefeitura de Mogi das Cruzes realiza neste sábado (10) mais uma edição do programa Bairro Feliz. A atividade acontecerá das 10 às 14 horas, na escola municipal Professor Sérgio Hugo Pinheiro e na Unidade de Saúde da Família no Jardim Nove de Julho. O objetivo do programa, desenvolvido pela Prefeitura de Mogi das Cruzes, é levar lazer, saúde, recreação infantil e cidadania para perto de moradores dos bairros mogianos.

Ao todo, serão oferecidas mais de 60 ações para a população. Entre os serviços disponíveis estão brinquedos como pula-pula, piscina de bolinhas, tobogã, xadrez, dama, dominó e jogo da memória. Essas são atividades constantes na programação do Bairro Feliz e vêm divertindo as crianças de todos os bairros que já receberam o programa.

Também será realizada a apresentação de alunos das escolas da rede municipal de Mogi das Cruzes. Passarão pelo palco a banda da escola Professora Wanda Trandafilov, alunos de judô e ginástica da escola Professor Sérgio Hugo Pinheiro e alunos dos Ceics Arco-Íris e Solzinho Feliz. Além das apresentações, serão realizados concursos de embaixadinhas, de dança e de modelo.

Na área da saúde, a população terá acesso a serviços odontológicos, exames de DST/Aids, testes de glicemia, coleta de Papanicolau, campanha contra o mosquito da dengue, aferição de pressão arterial, acupuntura auricular e atualização da carteirinha de vacinação.

A Polícia Civil estará presente para a emissão da 1ª via da carteira de identidade para menores de 18 anos. Para realizar o procedimento, basta apenas levar o original e uma cópia da Certidão de Nascimento. O Banco do Povo marcará presença divulgando e orientando pequenos e microempresários. A Educação estará presente por meio do programa Crescer, oferecendo corte de cabelo, limpeza de pele e esmaltação de unhas.

A população também terá à disposição Espaço Pet, Emprega Mogi, Banco do Povo, Semae, Procon e Cuida + Mogi, Escola Mirim de Trânsito, sala de informática, Orientação Jurídica, unidade móvel da Assistência Social, Meio Ambiente, Ilumina Mogi, exposição de artesanato, entre outras ações.

O Bairro Feliz deste sábado acontecerá no encontro das ruas Georgina Soares de Souza e Hugo Torres, no Jardim Nove de Julho. Além do bairro, também deverão ser beneficiados os moradores do Parque das Varinhas e Parque São Martinho.