Mogiano faz dublagem do personagem Simba no filme Rei Leão

O cantor mogiano, João Vitor Mafra, de apenas 13 anos, fez a dublagem do personagem Simba, quando jovem, no live action de Rei Leão, filme dirigido por Jon Favreau, que será lançado nos cinemas brasileiros no dia 18 de julho e que é considerado um dos filmes mais aguardados do ano.

João participou do programa 'The Voice Kids' em 2017 e conta que está no âmbito da dublagem há dois anos.

Ele comenta que fez o teste para dublagem no estúdio da Disney em São Paulo e recebeu a notícia de que seria o dublador oficial de Simba no começo do mês de maio.

Logo após, os ensaios e gravações foram realizados. "Quando entrei no estúdio, pensei: aqui é um paraíso. Estou muito feliz de poder participar de um filme como esse, que envolve pessoas de todas as idades", diz.

O garoto reconhece que este trabalho é um dos mais importantes de sua carreira, pelo filme se tratar de um clássico da Disney. "Foi importante demais pra mim, além de ter sido uma experiência incrível. Espero que todos gostem, é algo mágico".

A cantora Iza (Nala), o ator Ícaro Silva (Simba), João Acaiabe (Rafiki), Graça Cunha (Sarabi), Robson Nunes (Kamari), entre outros artistas darão voz e vida aos animais do filme.

Também estão no elenco os dubladores Carol Roberto (Nala jovem), Saulo Javan (Mufasa), Glauco Marques (Pumba), Ivan Parente (Timão), Rodrigo Miallaret (Scar), Marcelo 'Salsicha' Caodaglio (Zazu), Carol Crespo (Shenzi) e Thiago Fagundes (Azizi).

Outros trabalhos

Joao Vitor já dublou o personagem 'Friz' irmão da personagem 'Clara' no filme O Quebra Nozes e os Quatro Reinos.

A mãe de Joao, Cintia Mafra, fala que está orgulhosa pelo trabalho realizado pelo filho e que o filme será muito emocionante. "Faço um convite para que todos assistam a versão dublada, para conferirem o trabalho do João e de outros artistas talentosos", ressalta Cintia.

Ela ainda afirma que João assistia ao filme quando era mais novo e fala que isso facilitou para que ele pudesse realizar a dublagem de um dos protagonistas.