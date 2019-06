Moriconi oferece exposições, palestras e cursos de dança

O Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, situado na Rua Benjamin Constant, no Centro de Suzano, recebe, constantemente, palestras e exposições, com objetivo de expandir a cultura no município. O espaço conta com uma biblioteca municipal que possui aproximadamente 30 mil obras que contemplam grandes áreas de conhecimento, como: matemática, história, geografia, filosofia, entre outras.

A Secretaria de Cultura de Suzano promove exposições mensalmente no local e também nas praças da cidade.

No auditório Orlando DiGenova, localizado dentro do Centro Cultural, são realizadas palestras e apresentações. Já as exposições acontecem uma vez por mês no hall do espaço e nas praças de Suzano.

Além de promover exposições, a Secretaria também realiza trabalhos sociais com aulas de música, dança, artes plásticas, artesanato, cerâmica no Casarão das Artes, situado na Rua 27 de outubro, ao lado do Centro Cultural.

Para ter acesso a Biblioteca Pública Municipal Professora Maria Eliza de Azevedo e Cintra, encontrada no Centro Cultural, é necessário levar um comprovante de endereço, documento com foto (RG), para que o cadastro seja realizado e a carteirinha elaborada.

A biblioteca tem parceria com o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo (Siseb), que ajuda com a distribuição de livros novos para a biblioteca.

A biblioteca conta com uma sala adaptada para deficientes visuais que disponibiliza livros na linguagem do braile.

A estudante de 16 anos, Gabriela Ferreira, comenta que vai à biblioteca duas vezes por semana e acha o espaço confortável e agradável. "Venho para cá pra fazer trabalhos da escola. Já que o local é tranquilo, dá pra estudar bastante". Ela ainda fala que o local tem grande impacto na cidade, já que alunos têm acesso. "O investimento na área da cultura deve continuar sendo feito. Isso incentiva o progresso e conhecimento. Muitas pessoas de Suzano não têm noção de que o espaço conta com inúmeras opções para leitura", finaliza Gabriela.

O aposentado, Luis Rezende, informa que vai constantemente à biblioteca e que o atendimento é bom. "Aqui eles disponibilizam muitos livros de qualidade. É uma referência para a população. Além do atendimento ser muito bom". Ele conta que considera o local como uma forma de agregar valores culturais e também serve de alternativa de lazer para os suzanenses.

O estudante, Rodrigo Braz, de 16 anos, elogia os cursos oferecidos e diz que pretende fazer algum deles. "Aqui no centro tem a biblioteca, onde você consegue encontrar vários livros. O que mais me chama atenção são os cursos oferecidos. Tem o de violão, música, dança. Isso incentiva a população. É importante".

A biblioteca aceita doações de livros conservados. O horário de funcionamento é de segunda à sexta- feira das 8 às 19 horas. Para mais informações, basta ligar no número: 4747-4180.

Alexandria

É um sistema online no qual o acervo pode ser encontrado e consultado pela população. Para acessá-lo, basta entrar no site oficial da Prefeitura de Suzano (www.suzano.sp.gov.br), ir na seção "Cidadão - Serviços e Informações" e clicar em "Biblioteca Municipal".