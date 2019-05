Mostra ‘Brasileiros’ de Araquém Alcântara é aberta em Suzano

A Mostra “Brasileiros” foi aberta nesta quinta-feira (16) em Suzano com a presença de Araquém Alcântara, o mais importante fotógrafo brasileiro.

Pioneiro na documentação ambiental do Brasil, Araquém tem 50 anos de carreira. Na tarde de ontem, ele participou do Programa DS Entrevista, ao vivo, depois seguiu para a abertura da exposição. Foi recepcionado pelo vice-prefeito Walmir Pinto. A reportagem completa com a entrevista ao vivo será publicada nos próximos dias pelo DS.

A mostra “Brasileiros” tem mais de 15 fotografias à disposição. A abertura ocorreu no Cineteatro Wilma Bentivegna (rua Paraná, 70 – Centro), às 19 horas. Teve entrada gratuita.

Destaque da agenda cultural de maio, a exposição foi apresentada em Paraty (RJ) em 2018, teve grande sucesso de crítica popular e de especialistas do segmento fotográfico. Suzano é a primeira cidade do Estado de São Paulo a recebê-la. A mostra ficará disponível para visitação até 2 de junho na praça João Pessoa, no centro da cidade.