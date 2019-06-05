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Cidades

Estado exonera dirigentes de Ensino de Suzano e Mogi

Secretaria de Educação do Estado definiu desligamentos por desempenho em entrevistas

05 junho 2019 - 00h10 Por Daniel Marques - de Suzano
Estado exonera dirigentes de Ensino de Suzano e Mogi
Atualizado às 13h37
 
A Secretaria Estadual de Educação exonerou duas dirigentes de Ensino do Alto Tietê após a pasta realizar análise de desempenho dos profissionais. Ambas estão inclusas no pacote de 26 desligamentos realizados. Ao todo, 91 profissionais foram avaliados em todo o estado de São Paulo. A pasta preferiu optar pelo desligamento após nova metodologia de ensino.
 
No Alto Tietê, Vera Lucia Miranda, dirigente regional de Ensino de Suzano e Araci Nunes Camargo, dirigente regional de Ensino de Mogi das Cruzes, foram desligadas do cargo. Rosania Morroni, ex-dirigente regional de Ensino de Mogi das Cruzes, pediu desligamento do cargo, em 2018, quando entrou com pedido de aposentadoria. A reportagem errou ao noticiar que ela foi uma das exoneradas pelo Estado. As demissões foram feitas com base no desempenho das profissionais em uma entrevista realizada pela Secretaria. A pasta, no entanto, não detalha como foi o processo ou quais perguntas foram feitas.
 
Inscrições
 
As inscrições para participar da nova seleção serão abertas nesta quinta-feira, e poderão ser feitas até o dia 28 de junho pelo site www.educacao.sp.gov.br/lideres-publicos. Ao todo, 34 novos profissionais serão contratados, e dois deles trabalharão na região, sendo um em Mogi das Cruzes e um em Suzano.
 
Podem participar do processo, profissionais com curso superior ou pós-graduação na área de Educação e que sejam titulares do quadro de magistério estadual. É necessário ainda ter, pelo menos, dez anos de experiência no magistério, ou oito, sendo dois deles na função de suporte pedagógico educacional ou direção de órgãos técnicos.
O processo seletivo será composto pelas seguintes etapas: análise curricular, teste de perfil e aderência, entrevista por competência, entrevista com especialista e entrevista final realizada pelo secretário da Educação Rossieli Soares.
 
Os mais bem avaliados no processo farão parte de uma lista, da qual o governo escolherá os novos Dirigentes.
De acordo com o secretário da educação do Estado de São Paulo, Rossieli Soares, o projeto Líderes Públicos tem como foco identificar os profissionais mais aptos a exercer posições de liderança. "O modelo de gestão que estamos desenhando e implementando tem como objetivo final melhorar o aprendizado dos nossos alunos. Isso começa com uma relação próxima, direta e efetiva entre professores e diretores", afirmou o secretário.

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