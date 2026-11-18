O projeto que dará vida à futura Unidade de Pronto de Atendimento (UPA) de Palmeiras está ganhando forma na rua Crispin Adelino Cardoso, 137, no bairro Recanto Feliz, com o trabalho que está sendo proporcionado pela administração municipal, cujas obras chegaram a 40% de conclusão e já alcançam a fase de fechamento de vigas concretagem da segunda laje.
O prefeito em exercício, Said Raful, acompanhou a evolução dos serviços durante vistoria nesta quarta-feira (18/11), que também contou com as presenças do secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira; dos engenheiros da pasta, Alisson Gomes, André Guimarães e Lúcio Hiroyuki; do proprietário da empresa Fort Service Construtora Company - responsável pela execução do projeto, Valter Rodrigues; e da advogada da companhia, Lara Duarte.
Eles puderam constatar as importantes etapas que foram superadas neste ano com as intervenções relacionadas à alvenaria e à concretagem da primeira laje, que foram fundamentais para garantir a sustentação da laje do pavimento superior. Agora, com o piso dos dois pavimentos já feitos, está sendo finalizado o acabamento da parte de baixo e iniciados os serviços relacionados à pintura e ao telhamento, que se somam às intervenções no sistema hidráulico, que seguem em andamento.
A nova unidade, que teŕa 1,6 mil metros quadrados de área construída, contará com investimento de R$ 6.923.049,91, com recursos do Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa) da Caixa Econômica Federal. A previsão é de que a entrega ocorra em 2027.
Quando estiver em funcionamento, a UPA terá capacidade de realizar aproximadamente 12 mil atendimentos mensais, oferecendo serviços de urgência e emergência em uma estrutura moderna, ampla e adequada às normas técnicas da área da saúde.
Samuel Oliveira ressaltou o planejamento técnico adotado desde o início da obra. “Estamos acompanhando cada etapa com muito rigor técnico e responsabilidade. Trata-se de um equipamento de grande importância para o distrito de Palmeiras, que está sendo construído com toda a estrutura necessária para garantir segurança, eficiência e conforto aos munícipes”, pontuou o titular da pasta.
O secretário municipal de Saúde, William Harada, destacou o impacto que a nova unidade terá no atendimento dos moradores. “A UPA de Palmeiras chega para ser uma nova referência dos serviços de urgência e emergência na região sul do município. Teremos uma estrutura de alto nível para atender a demanda dos bairros que ficam nesta localidade e garantir os cuidados necessários”, afirmou Harada.
Por sua vez, o vice-prefeito reforçou que o equipamento fortalecerá a rede assistencial do município. “A construção da UPA representa um importante avanço para a saúde pública de Suzano. Estamos ampliando a capacidade de atendimento e levando um equipamento moderno para atender uma região que vem registrando crescimento constante nos últimos anos”, frisou Said.