O projeto que dará vida à futura Unidade de Pronto de Atendimento (UPA) de Palmeiras está ganhando forma na rua Crispin Adelino Cardoso, 137, no bairro Recanto Feliz, com o trabalho que está sendo proporcionado pela administração municipal, cujas obras chegaram a 40% de conclusão e já alcançam a fase de fechamento de vigas concretagem da segunda laje.

O prefeito em exercício, Said Raful, acompanhou a evolução dos serviços durante vistoria nesta quarta-feira (18/11), que também contou com as presenças do secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira; dos engenheiros da pasta, Alisson Gomes, André Guimarães e Lúcio Hiroyuki; do proprietário da empresa Fort Service Construtora Company - responsável pela execução do projeto, Valter Rodrigues; e da advogada da companhia, Lara Duarte.

Eles puderam constatar as importantes etapas que foram superadas neste ano com as intervenções relacionadas à alvenaria e à concretagem da primeira laje, que foram fundamentais para garantir a sustentação da laje do pavimento superior. Agora, com o piso dos dois pavimentos já feitos, está sendo finalizado o acabamento da parte de baixo e iniciados os serviços relacionados à pintura e ao telhamento, que se somam às intervenções no sistema hidráulico, que seguem em andamento.

A nova unidade, que teŕa 1,6 mil metros quadrados de área construída, contará com investimento de R$ 6.923.049,91, com recursos do Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa) da Caixa Econômica Federal. A previsão é de que a entrega ocorra em 2027.