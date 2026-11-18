A Secretaria de Meio Ambiente de Suzano, por meio do projeto “Árvore FamiliAR”, realizou mais uma ação, na manhã do último sábado (14/11), para o plantio de 30 mudas de ipês amarelos, roxos, brancos e rosas no Parque Municipal Max Feffer, no centro.

O objetivo foi associar a atividade a momentos marcantes da vida das famílias, como nascimentos, aniversários e outras datas comemorativas e simbólicas. Além de estimular a conscientização ambiental, a iniciativa busca fortalecer o vínculo dos moradores com as áreas verdes e incentivar a participação da população nas ações de arborização.

Realizado mensalmente, o “Árvore FamiliAR” já proporcionou o plantio de mais de 300 mudas somente em 2026, com o envolvimento de famílias suzanenses em momentos de integração e contato com a natureza. Ele integra um conjunto de projetos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente para ampliar a arborização da cidade. Entre eles estão o “Árvore no Meu Bairro”, “Disk Árvore”, “Arborização Participativa”, “Nasce uma Criança, Planta-se uma Árvore” e o “Workshop de Meliponicultura”.