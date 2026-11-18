A Secretaria de Meio Ambiente de Suzano, por meio do projeto “Árvore FamiliAR”, realizou mais uma ação, na manhã do último sábado (14/11), para o plantio de 30 mudas de ipês amarelos, roxos, brancos e rosas no Parque Municipal Max Feffer, no centro.
O objetivo foi associar a atividade a momentos marcantes da vida das famílias, como nascimentos, aniversários e outras datas comemorativas e simbólicas. Além de estimular a conscientização ambiental, a iniciativa busca fortalecer o vínculo dos moradores com as áreas verdes e incentivar a participação da população nas ações de arborização.
Realizado mensalmente, o “Árvore FamiliAR” já proporcionou o plantio de mais de 300 mudas somente em 2026, com o envolvimento de famílias suzanenses em momentos de integração e contato com a natureza. Ele integra um conjunto de projetos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente para ampliar a arborização da cidade. Entre eles estão o “Árvore no Meu Bairro”, “Disk Árvore”, “Arborização Participativa”, “Nasce uma Criança, Planta-se uma Árvore” e o “Workshop de Meliponicultura”.
Por meio dessas ações, Suzano soma mais de 1,5 mil plantios neste ano. Somente no primeiro semestre, foram contabilizados 502 novos plantios. As iniciativas buscam ampliar a cobertura vegetal do município e envolver diretamente a população nos cuidados com o meio ambiente. Entre os projetos com calendário fixo, o “Árvore no Meu Bairro” é realizado no segundo sábado de cada mês, enquanto o “Árvore FamiliAR” ocorre sempre no último.
As solicitações para participação nas ações podem ser feitas diretamente junto ao Viveiro Municipal Tomoe Uemura. O equipamento está localizado na avenida Senador Roberto Simonsen, 340, no Jardim Imperador. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4749-3943, das 8 às 17 horas.
“O ‘Árvore FamiliAR’ amplia a arborização em Suzano e aproxima a população dos cuidados com o meio ambiente. Cada muda plantada representa um momento especial para essas famílias e, ao mesmo tempo, deixa um legado para toda a cidade. Ficamos muito felizes em ver a adesão ao projeto e queremos seguir incentivando cada vez mais pessoas a participarem”, destacou Chiang.