Posto Itinerante das obras do Complexo Viário do Alto Tietê ganha novo ponto de atendimento em Suzano

Para facilitar o acesso de motoristas e moradores que circulam por Suzano, a Concessionária SPMAR levou o Posto Itinerante de Atendimento para a região central, no Auto Posto Suzano, da rede Shell. O espaço foi estruturado para a população tirar dúvidas, consultar mapas e conferir vídeos explicativos sobre o andamento e os benefícios das obras do Complexo Viário do Alto Tietê.

A equipe está localizada na rua Presidente de Morais, 50, próximo à estação de Suzano, da CPTM. Agora em novo horário de atendimento, todas as terças e quintas-feiras, das 9 às 17 horas. A unidade móvel funciona como um canal direto entre a concessionária e a comunidade, garantindo que todos se sintam ouvidos e informados sobre os avanços do empreendimento na região.

A mudança para o município acompanha a grande demanda do público que busca informações sobre as intervenções. De acordo com o coordenador de comunicação da SPMAR, Fábio Loiola, a ação tem obtido resultados bastante positivos.

“Desde o início desse ano, a atuação do Posto Itinerante em Poá e Suzano tem sido um grande sucesso, com muita procura e interesse da população. Nosso objetivo é justamente encurtar distâncias e garantir clareza total sobre cada etapa do empreendimento”, destaca Loiola.