Posto Itinerante das obras do Complexo Viário do Alto Tietê ganha novo ponto de atendimento em Suzano

Para facilitar o acesso de motoristas e moradores que circulam por Suzano, a Concessionária SPMAR levou o Posto Itinerante de Atendimento para a região central, no Auto Posto Suzano, da rede Shell. O espaço foi estruturado para a população tirar dúvidas, consultar mapas e conferir vídeos explicativos sobre o andamento e os benefícios das obras do Complexo Viário do Alto Tietê.
A equipe está localizada na rua Presidente de Morais, 50, próximo à estação de Suzano, da CPTM. Agora em novo horário de atendimento, todas as terças e quintas-feiras, das 9 às 17 horas. A unidade móvel funciona como um canal direto entre a concessionária e a comunidade, garantindo que todos se sintam ouvidos e informados sobre os avanços do empreendimento na região.
A mudança para o município acompanha a grande demanda do público que busca informações sobre as intervenções. De acordo com o coordenador de comunicação da SPMAR, Fábio Loiola, a ação tem obtido resultados bastante positivos.
“Desde o início desse ano, a atuação do Posto Itinerante em Poá e Suzano tem sido um grande sucesso, com muita procura e interesse da população. Nosso objetivo é justamente encurtar distâncias e garantir clareza total sobre cada etapa do empreendimento”, destaca Loiola.
AVANÇO DAS OBRAS
As frentes de trabalho do Complexo Viário do Alto Tietê seguem em ritmo acelerado. Com mais de 34% de obras concluídas, a estrutura fará a ligação direta pela SP-066 para fluir o tráfego e eliminar pontos históricos de congestionamento. Mais de 1,6 milhão de moradores serão impactados. A previsão para a conclusão total é até o final de 2027.
Para mais detalhes sobre o cronograma de obras e as próximas paradas do Posto Itinerante, acesse: www.spmar.com.br.