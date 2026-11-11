DS cobra Sabesp sobre obras paradas, córregos poluídos e recuperação do asfalto

Neste início de novembro a reportagem do Diário de Suzano (DS) voltou a questionar a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp - agora privatizada) sobre o andamento das obras para a universalização dos serviços de água e esgoto em Suzano até 2029; isso porque no mês passado este jornal revelou, com base em informações da própria companhia, que de 34 frentes de serviços/obras, 14 estavam em andamento e nada menos que 20 frentes estavam passando por 'adequações técnicas'. O jornal também voltou a questionar a Sabesp sobre o cronograma da empresa para a limpeza (despoluição) de córregos e cursos d' água em toda a cidade.

Por fim, o DS cobrou da Sabesp informações sobre a recuperação definitiva do asfalto em pontos da avenida Brasil, onde o pavimento original foi removido para a colocação de redes de águas e de esgoto. Vale ressaltar que desde o mês de outubro, o Diário de Suzano vem publicando (com exclusividade) uma série de reportagens para revelar a população de Suzano e da região, em detalhes, os investimentos e também os problemas que essa empresa tem gerado.

Dessa vez, a Sabesp fez esclarecimentos mais detalhados às perguntas encaminhadas pelo jornal, mas optou (mais uma vez) por não revelar os endereços das 34 obras/serviços que estão em andamento ou a espera de 'adequações técnicas' em várias regiões do município. "A Sabesp informa que realiza em Suzano diversas obras para ampliar os sistemas de água e esgotamento sanitário. No setor de esgoto, o ciclo de investimentos, de cerca de R$ 281 milhões, beneficiará aproximadamente 116 mil pessoas com a instalação de 90 quilômetros de tubulações e 38 Estações Elevatórias de Esgoto (EEE)", ressalta a empresa por meio da assessoria de imprensa.

Limpeza de córregos e cursos d'água

Nas reportagens anteriores, o DS revelou que a Sabesp fez até o mês passado publicidade em portais de notícias da Capital promovendo as suas ações para despoluir córregos e cursos d' água em outras regiões da Grande SP. Em razão dessas propagandas, o jornal perguntou ao longo do mês de outubro sobre quais cursos d' água serão despoluídos em Suzano.

Se nos questionamentos anteriores a companhia não fez qualquer tipo de esclarecimento, nesta oportunidade a empresa respondeu "que a ampliação do sistema de esgotamento sanitário trará benefícios ambientais diretos para 6 corpos d'água da região, sendo eles: Ribeirão Jaguari e os córregos Mandi, Amparo, Itaim, Guaió e Una. A Companhia ressalta que a despoluição plena dos cursos d'água é um processo conjunto que depende também de ações públicas de combate à poluição difusa, manejo de resíduos sólidos e regularização de ocupações irregulares nas margens."

Empresa promete, agora, recuperar até o final deste mês a pavimentação da avenida Brasil

Desde a primeira matéria desta série especial (iniciada em outubro) a reportagem denuncia o aparente estado de abandono em que se encontram duas obras na avenida Brasil (na área central de Suzano) onde a Sabesp fez os buracos e uma empresa terceirizada fez apenas uma recuperação parcial do pavimento, deixando parte da via interditada e gerando riscos para quem a utiliza.