Bunkyo Suzano recebe Oriental Fest no próximo dia 29

Os departamentos internos do Bunkyo Suzano realizam, no dia 29 de novembro (domingo), das 11 às 18 horas, a quarta edição do tradicional Oriental Fest, evento que celebra a cultura asiática com uma programação repleta de sabores, arte e convivência. A festa que, há anos, é referência na cidade, promete encantar o público com pratos típicos e apresentações especiais, reunindo famílias e amantes da cultura japonesa em um ambiente acolhedor e festivo.
O evento aberto ao público acontecerá na sede do Bunkyo, localizada na avenida Armando Salles de Oliveira, n° 444, com entrada franca. As principais delícias gastronômicas a serem ofertadas serão os tradicionais yakibifum com gyoza e lámen, e os interessados podem obter vales individuais para retirar as iguarias no valor de R$ 45,00, bastando realizar a compra junto à secretaria da entidade de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas, ou entrando em contato pelo telefone (11) 4746-2744.
Para além da alimentação, o festival, que em 2025 reuniu cerca de 5 mil pessoas, ainda contará com apresentações, artesanato e atrações variadas no campo das artes marciais, da música e das diversas tradições nipônicas. A organização reforça que o objetivo principal é valorizar a cultura oriental e promover o encontro entre gerações, mantendo vivas a herança e os valores das comunidades orientais em Suzano e região.