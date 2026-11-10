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Fundo Social promove troca solidária para clássico entre Suzano Vôlei e Sil Vôlei Guarulhos

Confronto será nesta quarta-feira (11/11) e torcedores poderão trocar uma garrafa de óleo de cozinha por ingresso na sede do órgão municipal ou reservar pela internet

10 novembro 2026 - 18h39 Por Suzano
Confronto será nesta quarta-feira (11/11) e torcedores poderão trocar uma garrafa de óleo de cozinha por ingresso na sede do órgão municipal ou reservar pela internet Confronto será nesta quarta-feira (11/11) e torcedores poderão trocar uma garrafa de óleo de cozinha por ingresso na sede do órgão municipal ou reservar pela internet - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano está promovendo a troca solidária de ingressos para o confronto entre Suzano Vôlei e Sil Vôlei Guarulhos, válido pela terceira rodada da Superliga Masculina 2026/2027. A partida será disputada nesta quarta-feira (11/11), às 21 horas, na Arena Suzano, localizada na avenida Senador Roberto Simonsen, 90, no bairro Jardim Imperador. 

Os torcedores poderão garantir suas entradas presencialmente, na sede do órgão municipal ou pela internet, mediante a doação de uma garrafa de óleo de cozinha, que será destinada às famílias em situação de vulnerabilidade social.

A retirada presencial poderá ser realizada na sede do Fundo Social, localizada na sala 224 do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa, na rua Baruel, 501, no centro, das 9 às 16 horas. Para receber o ingresso, o interessado deverá entregar uma garrafa de óleo de cozinha novo no momento da troca.

Já quem optar pela reserva on-line deverá acessar o site sousuzano.com.br e seguir as orientações da plataforma. Após concluir o procedimento, será gerado um QR Code, que deverá ser apresentado na entrada da Arena Suzano, acompanhado da doação de uma garrafa de óleo de cozinha no dia da partida.

Os produtos arrecadados serão encaminhados ao Fundo Social para complementar as doações destinadas às famílias atendidas pelo órgão. A mobilização faz parte das ações solidárias realizadas em parceria com o Suzano Vôlei, incentivando os torcedores a contribuírem com a população em situação de vulnerabilidade social enquanto acompanham os jogos da equipe.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, a primeira-dama Déborah Ishi, destacou a importância da participação dos torcedores. “Queremos aproveitar mais esse encontro da nossa torcida para ajudar as famílias que precisam do nosso apoio. O óleo de cozinha é um item importante nas doações que realizamos, e cada garrafa arrecadada contribui para ampliar esse atendimento. Convidamos a população a participar, apoiar nossos atletas e fazer parte dessa mobilização”, afirmou.

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