Fundo Social promove troca solidária para clássico entre Suzano Vôlei e Sil Vôlei Guarulhos

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano está promovendo a troca solidária de ingressos para o confronto entre Suzano Vôlei e Sil Vôlei Guarulhos, válido pela terceira rodada da Superliga Masculina 2026/2027. A partida será disputada nesta quarta-feira (11/11), às 21 horas, na Arena Suzano, localizada na avenida Senador Roberto Simonsen, 90, no bairro Jardim Imperador.

Os torcedores poderão garantir suas entradas presencialmente, na sede do órgão municipal ou pela internet, mediante a doação de uma garrafa de óleo de cozinha, que será destinada às famílias em situação de vulnerabilidade social.

A retirada presencial poderá ser realizada na sede do Fundo Social, localizada na sala 224 do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa, na rua Baruel, 501, no centro, das 9 às 16 horas. Para receber o ingresso, o interessado deverá entregar uma garrafa de óleo de cozinha novo no momento da troca.