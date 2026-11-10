Vias públicas em obras no Parque Heroísmo começam a receber sinalização

A Prefeitura de Suzano segue promovendo os serviços que estão transformando a condição de quatro vias no Parque Heroísmo. Depois de concluir a pavimentação em trechos das ruas Benedito Mário, Oliveira de Carvalho, Antonio Benedito Candido e Dez, a administração municipal já está garantindo a sinalização nesses acessos com a pintura do solo, incluindo as linhas de divisão de pista e as faixas de pedestre.

O avanço do trabalho tem sido acompanhado pelo prefeito de Suzano, Pedro Ishi, que esteve no bairro nesta segunda-feira (09/11) com o secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira. No perímetro que contempla esse conjunto de vias, eles vistoriaram as melhorias que estão sendo proporcionadas junto à equipe da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana.

A atuação na localidade foi iniciada em 20 de maio deste ano, para colocar em prática um projeto que foi anunciado aos moradores um dia antes, dando fim a uma demanda antiga da região a partir de uma série de intervenções relacionadas à infraestrutura viária, que incluiu a implantação de um novo sistema de drenagem.

Os serviços contaram com uma etapa de abertura de caixas e implantação das galerias de drenagem pluvial, que irão captar e direcionar adequadamente as águas das chuvas. Esta frente precedeu a execução de guias e sarjetas, que abriram caminho para a preparação da base e a aplicação da camada asfáltica.