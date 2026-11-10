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Cidades

Vias públicas em obras no Parque Heroísmo começam a receber sinalização

Em trechos das ruas Benedito Mário, Oliveira de Carvalho, Antonio Benedito Candido e Dez, Prefeitura de Suzano já iniciou pintura no solo para garantir segurança no trânsito

10 novembro 2026 - 17h22 Por Suzano
A Prefeitura de Suzano segue promovendo os serviços que estão transformando a condição de quatro vias no Parque Heroísmo A Prefeitura de Suzano segue promovendo os serviços que estão transformando a condição de quatro vias no Parque Heroísmo - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

A Prefeitura de Suzano segue promovendo os serviços que estão transformando a condição de quatro vias no Parque Heroísmo. Depois de concluir a pavimentação em trechos das ruas Benedito Mário, Oliveira de Carvalho, Antonio Benedito Candido e Dez, a administração municipal já está garantindo a sinalização nesses acessos com a pintura do solo, incluindo as linhas de divisão de pista e as faixas de pedestre. 

O avanço do trabalho tem sido acompanhado pelo prefeito de Suzano, Pedro Ishi, que esteve no bairro nesta segunda-feira (09/11) com o secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira. No perímetro que contempla esse conjunto de vias, eles vistoriaram as melhorias que estão sendo proporcionadas junto à equipe da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana.

A atuação na localidade foi iniciada em 20 de maio deste ano, para colocar em prática um projeto que foi anunciado aos moradores um dia antes, dando fim a uma demanda antiga da região a partir de uma série de intervenções relacionadas à infraestrutura viária, que incluiu a implantação de um novo sistema de drenagem.

Os serviços contaram com uma etapa de abertura de caixas e implantação das galerias de drenagem pluvial, que irão captar e direcionar adequadamente as águas das chuvas. Esta frente precedeu a execução de guias e sarjetas, que abriram caminho para a preparação da base e a aplicação da camada asfáltica.

As intervenções foram viabilizadas por meio de um investimento de R$ 3.430.126,00, fruto das tratativas iniciadas ainda na gestão passada, que garantiram a destinação de emenda do deputado federal David Soares (R$ 3 milhões) e de recursos do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa) da Caixa Econômica Federal (R$ 430.126,00).

O secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo, pontuou que a sinalização foi implementada a partir dos estudos da engenharia de tráfego, visando a segurança de motoristas e pedestres. “Com a transformação proporcionada nas condições de mobilidade deste bairro, o trânsito no local também passa a ter uma outra configuração. Por isso, já estamos atuando em cada uma das vias asfaltadas com as intervenções adequadas para cada trecho”, frisou Galo.

Samuel Oliveira destacou a relevância da pavimentação para a infraestrutura urbana da região. “Estamos avançando em uma obra muito aguardada pela população do Parque Heroísmo, que vai proporcionar mais segurança, mobilidade e qualidade de vida aos moradores. É um trabalho completo, com drenagem, preparação adequada do solo e aplicação de asfalto”, ressaltou o titular da pasta.

Já o prefeito afirmou que a ação integra um amplo conjunto de investimentos voltados à mobilidade urbana. “Essa pavimentação faz parte de um grande pacote de melhorias que estamos promovendo em Palmeiras e em outras regiões da cidade. Nosso compromisso é seguir avançando com obras estruturantes que atendam às demandas da população e contribuam para o desenvolvimento de Suzano”, declarou Pedro Ishi.

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