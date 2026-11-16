A chegada de uma massa de ar quente, combinada à mudança nos ventos e à umidade vinda da Amazônia, formou nuvens carregadas e provocou chuva de moderada a forte intensidade em municípios paulistas neste domingo (15).

Até as 19h, a Defesa Civil emitiu 99 alertas à população, sendo 86 por SMS e 13 por Cell Broadcast. Entre as localidades abrangidas estão Guarulhos, Barueri, Osasco, Taboão da Serra, Cotia, Arujá, Itaquaquecetuba, Santa Isabel, Caraguatatuba, Jacareí, São José dos Campos e Caçapava. Os avisos indicaram chuva forte, com possibilidade de descargas elétricas, rajadas de vento e granizo.

Nos avisos mais recentes, entre 18h28 e 18h59, foram contemplados pontos da capital paulista, incluindo as Zonas Norte, Oeste, Central e Leste, além de municípios da Região Metropolitana de São Paulo, do Litoral Norte e do Vale do Paraíba.

Apesar do volume de alertas emitidos e da chuva regisrada em diversas regiões do Estado, não foram registradas ocorrências de maior gravidade até o momento. Entre os registros pontuais estão a queda de uma árvore sobre uma via em Zacarias, sem vítimas, e um deslizamento de terra na Rodovia SP-342, em Águas da Prata, que provocou a interdição parcial da pista e danos materiais a um veículo. No município, também houve um ponto de alagamento, cuja situação já foi solucionada. O Centro de Gerenciamento de Emergências segue monitorando as condições meteorológicas e possíveis impactos.

Para o período da noite, ainda há possibilidade de pancadas de chuva em pontos isolados, acompanhadas de descargas elétricas, rajadas de vento e eventual queda de granizo. As instabilidades podem persistir, especialmente nas faixas leste, oeste e norte do Estado.