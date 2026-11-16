A chegada de uma massa de ar quente, combinada à mudança nos ventos e à umidade vinda da Amazônia, formou nuvens carregadas e provocou chuva de moderada a forte intensidade em municípios paulistas neste domingo (15).
Até as 19h, a Defesa Civil emitiu 99 alertas à população, sendo 86 por SMS e 13 por Cell Broadcast. Entre as localidades abrangidas estão Guarulhos, Barueri, Osasco, Taboão da Serra, Cotia, Arujá, Itaquaquecetuba, Santa Isabel, Caraguatatuba, Jacareí, São José dos Campos e Caçapava. Os avisos indicaram chuva forte, com possibilidade de descargas elétricas, rajadas de vento e granizo.
Nos avisos mais recentes, entre 18h28 e 18h59, foram contemplados pontos da capital paulista, incluindo as Zonas Norte, Oeste, Central e Leste, além de municípios da Região Metropolitana de São Paulo, do Litoral Norte e do Vale do Paraíba.
Apesar do volume de alertas emitidos e da chuva regisrada em diversas regiões do Estado, não foram registradas ocorrências de maior gravidade até o momento. Entre os registros pontuais estão a queda de uma árvore sobre uma via em Zacarias, sem vítimas, e um deslizamento de terra na Rodovia SP-342, em Águas da Prata, que provocou a interdição parcial da pista e danos materiais a um veículo. No município, também houve um ponto de alagamento, cuja situação já foi solucionada. O Centro de Gerenciamento de Emergências segue monitorando as condições meteorológicas e possíveis impactos.
Para o período da noite, ainda há possibilidade de pancadas de chuva em pontos isolados, acompanhadas de descargas elétricas, rajadas de vento e eventual queda de granizo. As instabilidades podem persistir, especialmente nas faixas leste, oeste e norte do Estado.
Orientações durante as chuvas
- Alagamentos: não atravesse ruas alagadas, a pé ou de veículo, e mantenha distância de rios e córregos.
- Raios: procure abrigo em locais fechados e evite áreas abertas, árvores isoladas e estruturas metálicas.
- Ventos fortes: recolha ou prenda objetos soltos em quintais, varandas e áreas externas. Mantenha distância de árvores, postes e placas.
- Granizo: procure abrigo longe de janelas e coberturas frágeis. Se possível, proteja os veículos.
- Deslizamentos: observe sinais como rachaduras em paredes e no solo, inclinação de árvores e postes ou movimentação de terra. Ao identificar esses indícios, afaste-se do local e acione a Defesa Civil.
A população pode receber alertas da Defesa Civil por SMS, enviando o CEP da localidade para o número 40199. Em situações de emergência, os contatos são 199, da Defesa Civil, e 193, do Corpo de Bombeiros.