A Caravana de Natal da Coca-Cola, que passou por Suzano pelo terceiro ano consecutivo, reuniu 14 mil pessoas ao longo de seu trajeto de 11,9 quilômetros. As ruas General Francisco Glicério e Benjamin Constant, no centro, assim como as imediações das praças João Pessoa e Cidade das Flores e os bairros Vila Amorim e Vila Urupês, ficaram tomadas por famílias e visitantes que aguardavam a passagem dos caminhões iluminados.

A caravana teve início por volta das 21h30, de 23 de novembro, saindo da rua Dr. Prudente de Moraes (SP-66), na altura do Jardim Natal, e encerrou o trajeto às 23h30, na avenida Mogi das Cruzes, no Jardim Imperador. Durante o percurso, os caminhões apresentaram atrações temáticas: “Carrossel Iluminado”, “Papai Noel e Mamãe Noel”, “Presente Painel de LED”, “Bailarina” e “Lonas Backlights Iluminadas”, proporcionando ao público uma experiência visual que marcou o início das celebrações de fim de ano na cidade.

O vice-prefeito Said Raful e o secretário municipal de Comunicação Pública, Paulo Pavione, acompanharam o evento na Praça João Pessoa. Já o secretário de Governo, Alex Santos, e o chefe de Gabinete, Afrânio Evaristo da Silva, acompanharam a passagem da caravana do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa.

As equipes da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana atuaram ao longo do percurso com interdições temporárias e orientações aos motoristas, garantindo a passagem segura dos caminhões, que também foram acompanhados por seis veículos batedores.