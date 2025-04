Vereadores criticam atuação de empresa responsável pela limpeza de Suzano

A Renova, empresa responsável pela limpeza urbana de Suzano, recebeu críticas de vereadores durante a sessão ordinária realizada na terça-feira (1º).

O vereador Marcos Antonio dos Santos (PRD), o Maizena, usou a Tribuna Livre para dizer que buscou o contrato da empresa no Portal da Transparência para saber o que é obrigação dela no município. "A Renova não está tendo comprometimento com a cidade", afirmou ele, que pediu uma audiência pública para tratar do assunto.

O vereador Jaime Siunte (Avante), que preside a Comissão Permanente de Política Urbana e Meio Ambiente, disse que Maizena poderia contar com ele para a realização da audiência. "Quarenta por cento dos requerimentos apresentados na Câmara são de limpeza e capinação", justificou.

Já o parlamentar André Marcos de Abreu (PSD), o Pacola, destacou o descaso com a limpeza e capinação do Cemitério Municipal São João Batista, no Raffo. "O mato está mato alto e há somente um funcionário da Renova trabalhando lá. Não tem como manter um cemitério daquele tamanho com um funcionário só", opinou.

O DS tentou contato com a empresa na tarde desta quinta-feira (3), mas não recebeu retorno até o fechamento desta reportagem.