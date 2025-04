Renova rebate críticas dos vereadores de Suzano

A empresa que realiza a coleta de lixo e administra os Ecopontos de Suzano, Renova, rebateu as críticas feitas pelos vereadores da cidade na sessão do último dia 1º.

A empresa Renova afirmou que a varrição mecanizada é realizada em setores específico e previamente estabelecido, com a aprovação para a execução dos serviços.

"O início das atividades é programado para as 05:00 da manhã, considerando que o equipamento utilizado apresenta uma velocidade de operação reduzida (para sucção dos resíduos). Esse horário foi definido com o intuito de minimizar impactos no fluxo de trânsito urbano, evitando congestionamentos e garantindo a fluidez", disse.

Sobre os ecopontos da cidade, a Renova explicou que foi realizado estudo com a Secretaria de Meio Ambiente e que o horário de segunda a sexta das 8 às 19 horas é o que melhor atende a população.

A empresa também respondeu questionamento do vereador Pacola, que afirmou que o cemitério do Raffo "está abandonado".

"O Cemitério do Raffo (São Sebastião), integra nosso organograma com uma equipe de seis colaboradores dedicados exclusivamente a este setor. Desses, quatro colaboradores atuam em regime de tempo integral (full-time) no referido cemitério. O escopo dos serviços prestados é estruturado por quadras, sendo que, ao concluir os trabalhos em uma quadra, a equipe desloca-se para a próxima, mantendo a continuidade e eficiência na execução das atividades", disse.