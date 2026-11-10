Nossos bichinhos

A vida seria muito monótona se não tivéssemos a companhia sempre presente de amigos peludos e de penas. O mundo não teria tantas cores e motivos para fazer a gente parar para reparar no que acontece ao nosso redor, pois, muitas vezes atarefados e com compromissos mal reparamos no mundo que nos cerca, mas quando temos essas vidas preciosas conosco ou próximas de nós acabamos prestando mais atenção em pequenas coisas que alegram nosso dia e nossa vida.



Observo aqui em casa o namoro da passarada e por consequência a formação de ninhos, aliás atualmente preferem os meus vasos de orquídeas sem se preocupar se estão floridas, ali se instalando sem nenhuma cerimonia e sem se incomodar com minhas paradas para observar as lindas flores acima da mãe que choca seus ovinhos tranquilamente.

São dias seguidos em que permanecem ali quietinhas, mudando pouco de posição e saindo para comer rapidamente quando colocamos alimentos nas vasilhas que mantemos no jardim já há alguns anos com água e comida e, agora já fazem fila no telhado e nos fios da rede elétrica nos lembrando com sua movimentação que está na hora de abastecer os potes.



Por vezes as maritacas se achegam para comer junto com os pássaros e, tem que lutar com eles para também conseguirem se alimentar.

No quintal a presença dos nossos cães nos fazem saber tudo que acontece na rua, mesmo com muro alto e portões fechados, nós precisamos acompanhar pelas câmeras e eles ouvem e sentem tudo mesmo sem nada ver. Dependendo da maneira que estão latindo sabemos, sem precisar conferir quem está passando na rua.



Por vezes um passarinho se perde e adentra o espaço coberto do quintal e dali não consegue sair sem ajuda, o escândalo promovido pelos peludos é grande e incômodo, não sossegam enquanto não liberamos a pequena ave que fica estressada com os pulos e os latidos incessantes, carregados de má intenção, pois, se não acudirmos rapidamente o risco de o pássaro virar caça é grande, o instinto ainda é muito presente entre cães e gatos.