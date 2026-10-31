Uma Luta Contínua

Já tratei disso antes, mas como parar. Sigo. Sei que posso não ser um exemplo para alguns. Mas não paro. Lutei pelo que faço e fiz.

Retomando, dia 13 de Outubro é o Dia do Escritor. E no 15 de Outubro tivemos o Dia do Professor. Dia 18 de Outubro, Dia do Diretor de Escola. Para também não esquecer, em 28 de Outubro tivemos também o Dia do Servidor Público. Como me enquadro em todos esses itens, vou destacando. Tenho orgulho das minhas práticas. Permitam-me contar um pouco dos percursos que segui. E você, tem satisfação do que faz? Tente contar aos demais um tanto disso.



Um dia, fora do meu País, em 1972, quando escrevia meu primeiro romance, dei-me conta de que queria mesmo era ser Escritor. Já fazia meus poemas desde 1963. Então fui cursar Letras. Quando no Mestrado na Sorbonne, fiz o primeiro trabalho acadêmico sobre a construção poética do imenso poeta contemporâneo português Eugenio de Andrade. Coloquei um livro de poemas no computador, a IA já há mais de cinquenta anos na Literatura. Então, fui convidado a lecionar ali, como Professor-Assistente. Gostei mesmo.



Em seguida, dei continuidade, fazendo o Doutorado e lecionando. Então, um acordo político permitiu a volta ao Brasil, em 1977. Aqui, continuei como Professor Universitário, depois também lecionando na Educação Básica. Coisas muito diferentes, precisava saber mais. Fui cursar Pedagogia para melhorar minhas condições. Hoje sabemos que 60% dos professores cursam Faculdade a distância, EAD. Isso não atende a realidade. Que pena! As autoridades. Especialmente de S. Paulo, não valorizam os Docentes, que tem os piores salários de profissionais com formação universitária.



Depois dos anos de 1990 pude ir assistindo o severo desmantelamento, a destruição, do Serviço Público e em especial da Educação Pública, destacadamente aqui no nosso Estado. Lutei por anos para impedir isso. Mas hoje vejo que se tornou programa de governo. Como escritor fui por lindos caminhos. Escrevi os primeiros livros da História Local da minha Cidade, recebi prêmios no meu País e no Exterior. Com agora meus mais de sessenta anos de Poesia ainda sigo pretendendo avançar.