O Brasil um país multicultural

No Brasil e nos demais países, é necessário valorizar e resgatar as culturas jogadas, pela sociedade consumista ou pelo poderio da tecnologia, no subsolo cultural. As culturas devem ser recuperadas porque são o patrimônio dos povos que genialmente as criaram. Arte, música, canto, drama, dança, literatura, contato com a natureza, constituem o perfil cultural de muitos povos.



Quando, porém, começou o afrontamento entre os países desenvolvidos e os subdesenvolvidos tornou-se inviável a vida das culturas simples e humildes, pois tiveram de dar lugar ao forte desenvolvimento da tecnologia, da produção, do lucro e do capital. Por isso, nem todas as culturas conseguiram entrar e permanecer na área luminosa do desenvolvimento. A expansão da cultura ocidental mediante o colonialismo, guerras e conquistas, relegou a níveis insignificantes a cultura dos povos subdesenvolvidos. Ao tempo da chegada dos portugueses ao Brasil, o país tinha perfil indígena. Com a ocupação europeia e a vinda dos africanos, o povo não soube criar um novo e multiforme complexo cultural. Houve apenas a dominação da cultura dos brancos, com um processo civilizatório, ambíguo, discriminatório e inadequado à vida dos índios e negros. Hoje tenta-se resgatar a cultura popular, mas um outro inimigo apresenta-se: é a sociedade de consumo, que tem o poder mágico de reduzir tudo ao valor do objeto e do produto: pessoas, ideais e tradições.