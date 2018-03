24º edição da Festa da Dália começa amanhã na Vila Ipelândia em Suzano

Começa, neste domingo (4), a 24º edição da tradicional Festa da Dália que foi incluída para o calendário oficial de eventos de Suzano neste ano. O evento com entrada gratuita, será realizado na Associação Nipo-Brasileira de Assistência Social, localizada na Estrada do Tani, 751, na Vila Ipelândia. O portão irá abrir às 8 horas, mas começará oficialmente a partir das 10 horas.

De acordo com o gerente da entidade Sérgio Mishima, a festa que será realizada amanhã e também no próximo domingo, dia 11, pretende atingir um público de 6 mil pessoas apenas no primeiro dia de evento.

"Esse ano as plantas estão no auge e a sua aflorada atingiu 100%. Sem contar, que estamos aguardando aproximadamente 6 mil visitantes neste primeiro dia que poderão apreciar 80 variedades de dálias, distribuídas em 3,5 mil pés, além de barracas com comidas típicas, artesanato e atrações artísticas", disse.

Os preços das dálias são: uma unidade por R$ 4 e três por R$ 10. A renda angariada será revertida aos idosos que ocupam a Casa de Repouso mantida pela Associação.

Também faz parte da comissão, Masataka Ikarashi, especialista no cultivo de dálias que veio da província de Yamagata, no Japão, especialmente para o evento. Ele fica no Brasil até o meio do ano e vai prestar consultoria à entidade para o plantio da flor em Suzano.

"A ideia é ter mais qualidade no cultivo. As sementes são comercializadas, mas ao fim do evento os visitantes podem levar as dálias expostas para casa. No futuro, quem sabe possamos levar as dálias para espaços públicos de Suzano", disse Mishima.

Transporte

Para atender o público que visitará o evento, a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana vai ampliar nos dois domingos de festa, o número de ônibus para reforçar o sistema viário durante todo o dia, com direito a integração para os passageiros.

Com isso, a linha 16-TR sentido Vila Cunha e no trajeto de volta, sentido Terminal Norte, haverá mais veículos disponíveis e um ponto de integração.

Para ter direito ao benefício, é necessário desembarcar na entrada da Vila Ipelândia e utilizar a linha 17-TR, sentido Vila Esperança. A integração só será válida por meio do cartão BOM, das 9 às 16 horas.

De acordo com o secretário José Alves Pinheiro Neto, o apoio é necessário, tendo em vista o volume de pessoas que visitam Suzano por causa da Festa da Dália.

"Serão dois domingos bastante intensos para a cidade no sentido de quantidade de pessoas. Durante todo o dia, o Distrito de Palmeiras receberá centenas de carros, ônibus e também visitantes via transporte público", argumentou Netinho.

Em agradecimento, o gerente da entidade conta que os voluntários foram muito importantes para a realização do evento. "Agradeço o apoio da Prefeitura e também dos voluntários que auxiliam na festa. Ao todo, são mais de 150 pessoas e sem eles não teríamos festa", concluiu Mishima.