A política está no sangue da família Massa de Poá

DS: Conta um pouco da história da sua família em Poá?

Ricardo: Meu avô, José Massa, chegou em Poá, na Vila Jaú, no ano de 1949, juntamente com a minha vó, Jesuina Ponte Massa, vindos do bairro da Mooca, São Paulo, onde ele trabalhava como motorneiro, na antiga Light. Meu pai, José Massa, veio junto, com 5 anos de idade e mais 5 irmãos. Em Poá nasceram mais duas filhas. Chegando na nova cidade, meu avô comprou um terreno na Vil Jaú e começou a plantar verduras para vender na feira e os filhos ajudavam.

Sentindo a necessidade de ajudar em casa e como gostava muito de trabalhar, meu pai começou a fazer serviços de engraxate, para complementar a renda de casa. Anos se passaram e meu pai e meu tio Antônio Massa, foram trabalhar na Ibar. Em 1964 eles decidiram abrir uma pequena empresa de linha que, com muito empenho, foi crescendo e hoje leva o nome de Linhas Resistente.

DS: Sua família vem da política. O que a política representa na sua vida?

Ricardo: Na época em que trabalhavam na Ibar, meu pai e meu tio entraram para o Sindicato dos funcionários da empresa. Isso despertou neles a paixão pela política e saber que por meio dela poderiam ajudar as pessoas. Em 1964 meu tio Antônio foi eleito vereador em Poá. e em 1970 meu pai foi eleito.

Meu pai fez um mandato de vereador e, em 1976, foi nomeado prefeito pelo governador Paulo Egydio Martins. Naquela época, as cidades que eram estâncias e as capitais não tinham eleição para prefeito, que eram nomeados pelo governador. Em 1988 foi eleito prefeito. Eu sempre acompanhei meu pai tanto na vida privada, na empresa, quanto na pública. A paixão pela política surgiu naturalmente. Sempre gostei de atender a população com ele.

Em 1996 fui candidato a vereador pela primeira vez. Fui muito bem votado, mas o partido não atingiu o coeficiente. Em 2000 sai candidato novamente e fui eleito pela primeira vez. Em 2004 fui candidato a vice-prefeito. Em 2008 fui eleito vereador e reeleito em 2012. Fui presidente da Câmara no biênio 2009 - 2010.

Depois de 2012 decidi não sair mais candidato e em 2017 fui para o Executivo como secretário de Indústria, Comércio e Relações do Trabalho. Agora, em 2023, recebi o convite da prefeita Marcia Bin para assumir a Secretaria de Governo.

DS: Enquanto secretário de Governo, quais são os principais desafios?

Ricardo: O cargo de secretário de Governo é de grande responsabilidade e está associado a uma série de desafios. Alguns dos desafios comuns enfrentados incluem: articulação da prefeita com a sociedade civil. Fazer a interlocução do Poder Executivo com as necessidades do município.

DS: Você já foi vereador e agora está no Executivo. Onde você acredita que pode contribuir mais para o desenvolvimento de Poá?

Ricardo: São duas coisas completamente distintas. Penso que contribui das duas formas. Quando vereador fiz meu papel da melhor maneira possível legislando, fiscalizando e votando em projetos de leis de interesse do município. Hoje, no papel de secretário de Governo, participo mais ativamente na gestão da cidade, ao lado da prefeita e me empenho em buscar recursos para a cidade.

DS: Vamos falar de família. Você é casado, tem filhos?

Ricardo: Sou casado com a Simony Massa e tenho três filhos: Thalles, Bruno e Gustavo. E a minha nora Beatriz, casada com meu filho Thalles.

DS: O que o Ricardo faz longe do trabalho?

Ricardo: Gosto de sair com a minha família. Com a vida corrida do dia a dia, os poucos momentos de folga dedico a eles. Mas um hobbie é andar por Poá, visitando os amigos. E nessas horas você acaba fazendo o que mais gosta que é política e trabalho (risos). Tenho vários livros que gosto de ler, mas não posso escolher outro de cabeceira a não ser o "José Massa... Momentos de Uma Vida", escrito por Fermin Puerta Filho. Nele está a história da minha família, do meu pai e da minha cidade.

A política corre nas veias de José Ricardo Massa. O pai e o tio do empresário, hoje com 59 anos, foram figuras públicas conhecidas na cidade e fizeram história em Poá, cidade onde Ricardo nasceu e foi criado. Acompanhe a entrevista do empresário ao Circuito Alto Tietê.